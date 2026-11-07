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Formule 1 GP de São Paulo

La grille de départ du Grand Prix de São Paulo F1 2026

Lando Norris (McLaren) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de São Paulo 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine

Publié: 7 nov. 2026, 20:41

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

1

Lando Norris

(McLaren)

2

Kimi Antonelli

(Mercedes)

3

Liam Lawson

(Racing Bulls)

4

Nico Hülkenberg

(Audi)

5

Isack Hadjar

(Red Bull)

6

Oliver Bearman

(Haas)

7

George Russell (P) +5

(Mercedes)

8

Fernando Alonso

(Aston Martin)

9

Alexander Albon

(Williams)

10

Oscar Piastri

(McLaren)

11

Rafael Câmara

(Haas)

12

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

13

Carlos Sainz

(Williams)

14

Charles Leclerc (P) +10

(Ferrari)

15

Franco Colapinto

(Alpine)

16

Pierre Gasly

(Alpine)

17

Lance Stroll

(Aston Martin)

18

Valtteri Bottas

(Cadillac)

19

Gabriel Bortoleto

(Audi)

20

Lewis Hamilton (P)

(Ferrari)

21

Max Verstappen (P)

(Red Bull)

22

Sergio Pérez (P)

(Cadillac)

**** George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Sergio Pérez ont été pénalisés pour des renouvellements d'éléments moteur.***

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