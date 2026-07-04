La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
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|
1
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Kimi Antonelli
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2
|
Charles Leclerc
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3
|
Lewis Hamilton
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4
|
George Russell
|
5
|
Isack Hadjar
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Max Verstappen
|
8
|
Oscar Piastri
|
9
|
Arvid Lindblad
|
10
|
Liam Lawson
|
11
|
Gabriel Bortoleto
|
12
|
Pierre Gasly
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Oliver Bearman
|
15
|
Carlos Sainz
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Esteban Ocon
|
18
|
Valtteri Bottas
|
19
|
Franco Colapinto
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20
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Sergio Pérez
|
21
|
Lance Stroll
|
22
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Fernando Alonso
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