La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

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Fabien Gaillard
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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34
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1

Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

3

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

George Russell
(Mercedes)

5

Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

7

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Oscar Piastri
(McLaren)

9

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Liam Lawson
(Racing Bulls)

11

Gabriel Bortoleto
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Pierre Gasly
(Alpine)

13

Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Oliver Bearman
(Haas)

15

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

17

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

19

Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Cadillac)

21

Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Aston Martin)

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