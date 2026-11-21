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Formule 1 GP de Las Vegas

La grille de départ du Grand Prix de Las Vegas F1 2026

Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position après les qualifications au Grand Prix de Las Vegas 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine

Publié: 21 nov. 2026, 05:25

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Photo de : Alex Pantling / Getty Images

2

George Russell

(Mercedes)

1

Max Verstappen

(Red Bull)

4

Isack Hadjar

(Red Bull)

3

Lando Norris

(McLaren)

6

Kimi Antonelli (P) +5

(Mercedes)

5

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

8

Pierre Gasly

(Alpine)

7

Liam Lawson

(Racing Bulls)

10

Charles Leclerc

(Ferrari)

9

Franco Colapinto

(Alpine)

12

Nico Hülkenberg

(Audi)

11

Lewis Hamilton

(Ferrari)

14

Alexander Albon

(Williams)

13

Gabriel Bortoleto

(Audi)

16

Sergio Pérez

(Cadillac)

15

Rafael Câmara

(Haas)

18

Fernando Alonso

(Aston Martin)

17

Oscar Piastri (P) +10

(McLaren)

20

Carlos Sainz (P) +10

(Williams)

19

Valtteri Bottas

(Cadillac)

22

Oliver Bearman (P) +35

(Haas)

21

Lance Stroll (P) +10

(Aston Martin)

**** Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lance Stroll et Oliver Bearman ont été pénalisés pour des renouvellements d'éléments moteur.***

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