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La grille de départ du Grand Prix du Qatar F1 2026

George Russell (Mercedes) a décroché la pole position après les qualifications au Grand Prix du Qatar 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine

Publié: 29 nov. 2026, 07:12

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

1

George Russell

(Mercedes)

2

Kimi Antonelli

(Mercedes)

3

Lando Norris

(McLaren)

4

Oscar Piastri

(McLaren)

5

Isack Hadjar

(Red Bull)

6

Max Verstappen

(Red Bull)

7

Charles Leclerc

(Ferrari)

8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

9

Lewis Hamilton

(Ferrari)

10

Liam Lawson

(Racing Bulls)

11

Oliver Bearman

(Haas)

12

Pierre Gasly

(Alpine)

13

Gabriel Bortoleto

(Audi)

14

Franco Colapinto

(Alpine)

15

Nico Hülkenberg

(Audi)

16

Carlos Sainz

(Williams)

17

Alexander Albon

(Williams)

18

Rafael Câmara (P) +3

(Haas)

19

Fernando Alonso

(Aston Martin)

20

Lance Stroll

(Aston Martin)

21

Valtteri Bottas

(Cadillac)

22

Sergio Pérez (P) +5

(Cadillac)

**** Sergio Pérez est pénalisé de 5 places après un accrochage avec Rafael Câmara à Las Vegas.***

**** Rafael Câmara est pénalisé de 3 places après avoir gêné Gabriel Bortoleto en Q2.***

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