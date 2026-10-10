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La grille de départ du Grand Prix de Singapour F1 2026

Max Verstappen a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Téha Courbon
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

 
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