La grille de départ du Grand Prix de Singapour F1 2026
Max Verstappen a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
- George Russell (Mercedes) est pénalisé de 40 places pour le changement de plusieurs éléments moteur hors quota.
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Isack Hadjar, récit d'une journée cauchemar
Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications
Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires
La grille de départ du Grand Prix de Singapour F1 2026
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires