Quelle est la grille de départ idéale de la saison 2021 ?

Pour établir cette grille de départ idéale en étant le plus proche possible des performances de chacun des pilotes, nous avons choisi de prendre en considération la moyenne sur la base des classements en qualifications (en tenant compte des séances du vendredi lors des Grands Prix avec Qualifications Sprint) et non pas des positions sur les 22 grilles. Cela permet de tenir compte des places obtenues par les pilotes le samedi avant application des pénalités le dimanche.

Toutefois, il ne s'agit évidemment pas d'une science exacte : un pilote se sachant pénalisé d'avance n'aborde pas forcément les qualifications dans les mêmes conditions et le même état d'esprit. Parfois, il ne fait qu'un tour loin de son potentiel, voire n'en fait pas (comme Max Verstappen à Sotchi, par exemple).

Autre précision, qui tient compte de l'aspect réglementaire : quand un pilote n'a pas signé de temps en Q1, quelle qu'en soit la raison, il est considéré comme non classé et cette séance n'entre pas dans sa moyenne. En revanche, si un pilote n'a pas pu faire de temps en Q2 ou Q3, il est tout de même classé et la séance entre donc dans sa moyenne. En dehors de ces considérations, il s'agit là d'un exercice purement statistique.

Notre dossier : Bilans Saison 2021

La grille de départ idéale au terme de la saison 2021

Aux côtés du nom du pilote figure entre parenthèses sa position moyenne en qualifications.

1 Max Verstappen (1,95)

2

Lewis Hamilton (2,19)

(Mercedes) 3 Valtteri Bottas (3,73)

4

Sergio Pérez (6,36)

(Red Bull) 5 Lando Norris (6,55)

(McLaren)



6

Charles Leclerc (6,59)

(Ferrari) 7 Pierre Gasly (6,77)

(AlphaTauri)



8

Carlos Sainz (8,09)

(Ferrari) 9 Daniel Ricciardo (9,59)

(McLaren)



10

Esteban Ocon (10,95)

(Alpine) 11 Fernando Alonso (11,00)

12

Sebastian Vettel (11,73)

(Aston Martin) 13 Yuki Tsunoda (12,05)

(AlphaTauri)



14

George Russell (12,59)

(Williams) 15 Lance Stroll (13,19)

(Aston Martin)



16

Antonio Giovinazzi (13,71)

(Alfa Romeo) 17 Kimi Räikkönen (15,70)

(Alfa Romeo)



18

Nicholas Latifi (16,36)

(Williams) 19 Mick Schumacher (18,05)

20

Robert Kubica (18,50)

(Alfa Romeo) 21

Nikita Mazepin (19,55)

(Haas)

Et pour être complet, voici cette fois la moyenne des positions réelles au départ des 22 Grands Prix (donc après application des pénalités et en tenant compte des Qualifications Sprint) :

Pilote Équipe Position moyenne au départ 1 Max Verstappen Red Bull 2,86 2 Lewis Hamilton Mercedes 3,09 3 Valtteri Bottas Mercedes 5,59 4 Charles Leclerc Ferrari 6,45 5 Lando Norris McLaren 6,86 6 Sergio Pérez Red Bull 7,05 7 Pierre Gasly AlphaTauri 7,27 8 Carlos Sainz Ferrari 7,91 9 Daniel Ricciardo McLaren 9,68 10 Fernando Alonso Alpine 10,50 11 Esteban Ocon Alpine 10,68 12 Sebastian Vettel Aston Martin 11,77 13 George Russell Williams 13,00 14 Lance Stroll Aston Martin 13,09 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13,09 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13,45 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15,40 18 Nicholas Latifi Williams 16,09 19 Robert Kubica Alfa Romeo 16,50 20 Mick Schumacher Haas 17,55 21 Nikita Mazepin Haas 18,43