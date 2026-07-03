La grille de départ du sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

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Fabien Gaillard
Mis à jour:
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46

1

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

5

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

7

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

9

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Franco Colapinto
(Alpine)

15

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

17

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Esteban Ocon
(Haas)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

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