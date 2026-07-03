La grille de départ du sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026
Lewis Hamilton (Ferrari) a signé le meilleur temps des qualifications sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
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|
1
|
Lewis Hamilton
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2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
George Russell
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Isack Hadjar
|
9
|
Liam Lawson
|
10
|
Arvid Lindblad
|
11
|
Pierre Gasly
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Franco Colapinto
|
15
|
Carlos Sainz
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Oliver Bearman
|
18
|
Esteban Ocon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Fernando Alonso
|
22
|
Lance Stroll
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