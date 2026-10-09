La grille de départ du sprint au Grand Prix de Singapour F1 2026
Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps des qualifications sprint au Grand Prix des Pays-Bas de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
|
2
|
George Russell
|1
|
Max Verstappen
|
4
|
Oscar Piastri
|3
|
Charles Leclerc
|
6
|
Lewis Hamilton
|5
|
Lando Norris
|
8
|
Liam Lawson
|7
|
Kimi Antonelli
|
10
|
Pierre Gasly
|9
|
Isack Hadjar
|
12
|
Nico Hülkenberg
|11
|
Franco Colapinto
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|13
|
Oliver Bearman
|
16
|
Esteban Ocon
|15
|
Fernando Alonso
|
18
|
Lance Stroll
|17
|
Arvid Lindblad
|
20
|
Sergio Pérez
|19
|
Alexander Albon
|
22
|
Carlos Sainz
|21
|
Valtteri Bottas
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés
Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires
L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation
Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires