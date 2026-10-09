La grille de départ du sprint au Grand Prix de Singapour F1 2026

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Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps des qualifications sprint au Grand Prix des Pays-Bas de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

 1

 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 3

 

 

 Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 5

 

 

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 7

 

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 9

 

 

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 11

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 13

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

 15

 

 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

 17

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

 19

 

 

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

 21

 

 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

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