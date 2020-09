La F1 va repenser aux grilles inversées après un GP d'Italie animé

Pierre Gasly a remporté une victoire surprise pour AlphaTauri après une pénalité infligée à la Mercedes de Lewis Hamilton et d'autres problèmes pour les pilotes qui monopolisent habituellement les avant-postes. Gasly a été rejoint sur le podium par Carlos Sainz (McLaren) et Lance Stroll (Racing Point), pour la première course depuis la Hongrie 2012 sans pilote Mercedes, Red Bull ou Ferrari dans le top 3. Relégué à 30 secondes du peloton par un stop-and-go qui l'a privé de ses espoirs de victoire, Hamilton s'est battu pour remonter à la septième place.

Lire aussi : La pénalité de Lewis Hamilton à Monza expliquée

Cette course passionnante a ravivé le débat sur les courses sprint à grille inversée en Formule 1. Celles-ci avaient été proposées comme alternative aux qualifications sur certaines courses en 2020, mais il fallait l'unanimité et Mercedes y avait mis son veto.

Dans sa chronique d'après-course, le manager sportif de la Formule 1 Ross Brawn écrit : "Monza était candidat à une course sprint à grille inversée quand nous envisagions de tester le format cette année. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais la FIA et nous voulons encore évaluer ce concept dans les mois à venir et en discuter avec les équipes pour l'an prochain."

"Nous estimons que la course d'hier a montré l'excitation que pouvait provoquer un peloton chamboulé, et les voitures de l'an prochain restant les mêmes que cette année, nos fans pourraient profiter de rebondissements tels que ceux de ce week-end à Monza."

"Bien sûr, avec une course sprint à grille inversée, les équipes régleront leurs voitures différemment. Actuellement, Mercedes règle ses voitures pour signer le meilleur tour et contrôler la course depuis l'avant. S'ils savent qu'ils vont devoir dépasser, ils vont changer d'approche. Nous allons continuer d'évaluer de nouveaux formats avec l'objectif d'améliorer le spectacle, mais en préservant toujours l'ADN de la Formule 1."

Selon nos informations, les discussions concernant le format des courses pour 2021 vont s'accélérer dans les prochaines semaines entre la F1, la FIA et les écuries. Contrairement aux discussions tardives liées à 2020, où tout changement requérait l'unanimité, la structure de gouvernance modifiée selon les nouveaux Accords Concorde 2021 signifie que seule une "super majorité" est nécessaire pour valider un changement.

Pour cela, il faut 28 votes sur les 30 que détiennent la FIA (dix), la F1 (dix) et les dix écuries (un chacun). Cette idée pourrait donc être approuvée pour 2021 même si deux équipes sont en désaccord.

Voir aussi :