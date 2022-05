Vidéo - Le gros crash de Schumacher au GP Monaco

Charger le lecteur audio

La pluie qui s'est abattue à quelques minutes de l'heure initiale de départ à Monaco a rebattu les cartes en obligeant la direction de course à retarder le départ. Finalement, deux tours de formation ont été bouclés avant qu'une grosse averse oblige à brandir le drapeau rouge dans l'attente de meilleures conditions. La course a finalement repris à 16h05 sur une piste très humide et par un départ lancé.

Un peu moins d'une heure plus tard, il a fallu à nouveau l'interrompre cette fois pour une sortie de piste, celle de Mick Schumacher. Le pilote Haas a perdu le contrôle de sa monoplace dans la Piscine, a percuté le rail intérieur par l'avant avant de terminer violemment sa course dans les Tecpro. Dans le choc, la VF-22 de l'Allemand s'est coupée en deux entre le châssis et le train arrière, mais le pilote est sorti indemne de cette épave.

Après plusieurs tours sous Safety Car, la direction de course, devant les réparations nécessaires, a dû arrêter la course, qui reprendra à 17h15 par un départ lancé. Aucune averse n'est prévue.

