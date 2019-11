Grosjean : L'incident avec Bottas a jeté notre travail "à la poubelle"

Septième des Essais Libres 2 et donc premier pilote hors écuries du top 3, Romain Grosjean s'est retrouvé impliqué dans un accrochage avec Valtteri Bottas en fin de première journée. Un incident dont le Finlandais a accepté la responsabilité mais qui a coûté cher au Français, dont la monoplace a été grandement abîmée, notamment au niveau du fond plat, qu'il ne pourra pas réutiliser pour la suite du Grand Prix.

"C'est une longue histoire", a-t-il déclaré à propos du travail mené sur la spécification de la Haas. "Le plan était d'essayer en EL1 la toute dernière configuration que nous avons reçue, que Kevin [Magnussen] a essayé aux États-Unis et dont il n'était pas du tout heureux. Les gars ont fait de petits changements sur le diffuseur et nous l'avons mis sur ma voiture pour récolter des données, en gros, et nous avons dit que le plan était qu'après les EL1, nous devions repasser à la voiture 'Course 1 hybride'."

"Mais en EL1, je me sentais vraiment bien dans la voiture, et j'ai dit aux gars : 'Je pense qu'on peut essayer de rouler avec ce package, on peut essayer de travailler sur ces réglages. Il y a de bonnes caractéristiques que j'aime : la fin du freinage, la voiture tourne un petit peu mieux, donc elle est meilleure pour mon style de pilotage. Donc je pense qu'on peut y arriver'."

"On a donc continué avec la dernière spécification durant l'après-midi, et de nouveau, nous avons été compétitifs ; sixième le matin, septième l'après-midi, absolument pas ce à quoi nous nous attendions sur une piste comme celle-ci. Et puis nous avons eu l'incident avec Valtteri et la mauvaise nouvelle c'est que nous n'avions qu'un jeu pour cette voiture. Donc désormais je dois revenir à la voiture que Kevin utilisait. Donc je vais prendre ce qu'ils ont fait, mais évidemment, le vendredi entier va en quelque sorte à la poubelle."

Quant à l'incident lui-même, Grosjean a apprécié que Bottas lui présente ses excuses et même expliqué que le Finlandais s'entraînait à dépasser en vue de la course de dimanche, où il s'élancera depuis le fond de grille. "J'ai parlé à Valtteri, et il s'est excusé, ce qui est bien, il m'a dit : 'Écoute, je pars dernier dimanche, donc j'essayais des manœuvres de dépassement, et celle-ci est probablement venue de trop loin'."

"Je ne m'attendais pas à ce qu'il plonge de si loin, et ensuite il était dans mon angle mort, donc ce n'est pas comme si je pouvais ouvrir la porte. Je pense que c'était de sa faute, il s'est excusé, ça arrive, nous faisons tous des erreurs. Günther [Steiner, directeur de Haas] me rappelait que j'avais fait un tête-à-queue dans les stands à Silverstone, je lui ai dit 'Merci patron, ça fait toujours mal' - mais nous faisons tous des erreurs, nous sommes humains, la seule chose qui m'attriste un peu est que nous avons perdu la voiture que nous voulions utiliser." Puis le Français d'ajouter que Bottas lui avait proposé, en plaisantant, de lui prêter un de ses fonds plats.

Quand il a été demandé au numéro 8 si une réprimande était la pénalité suffisante dans ce cas, il a répondu : "Je ne sais pas, il part déjà dernier sur la grille, donc vous pouvez lui donner autant de places de pénalité sur la grille que vous voulez, ça ne va rien changer. Ce n'est pas une bonne manœuvre, il s'est excusé. Est-ce nécessaire de faire ça en EL2 ? Je ne crois pas. Est-ce que ça nous met en difficulté ? Oui. Est-ce que ça va gêner Mercedes ? Pas vraiment. Une réprimande ? Eh bien, je ne suis pas commissaire et je suis heureux de ne pas en être un."

Avec Valentin Khorounzhiy et Adam Cooper