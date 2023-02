L'épave de l'effrayant crash de Grosjean va être exposée

Charger le lecteur audio

Lors de la course du Grand Prix de Bahreïn 2020 de Formule 1, Romain Grosjean s'était violemment accidenté dans un rail de sécurité après un contact avec l'AlphaTauri de Daniil Kvyat. Le Français avait alors été pris dans la spectaculaire explosion de sa Haas, coupée en deux lors de l'impact, et dans le brasier qui a suivi. Il s'était finalement extrait de la cellule de survie fichée dans la barrière, seul puis avec l'aide du médecin de la FIA Ian Roberts, au bout d'une trentaine de secondes, ne souffrant que de blessures légères.

Après avoir été gardée en l'état pendant plus de deux ans, notamment dans le cadre de l'enquête menée par la FIA par la suite, l'épave de la Haas va être l'objet d'une exposition "F1 Exhibit" du côté de Madrid, exposition qui proposera également des images inédites de l'incident.

Après avoir été soumise à un choc à 191 km/h, avoir traversé un rail métallique et été prise dans des flammes intenses, la monocoque est en elle-même quasiment intacte, tout comme le halo dont le rôle aura évidemment été déterminant pour éviter de graves blessures voire pire pour Grosjean.

"De mon point de vue, c'était un gros accident, mais je ne me suis pas rendu compte de l'impact ou de la violence de l'extérieur", se souvient Grosjean dans son interview pour cet événement. "Ce n'est que le lendemain, lorsque j'ai demandé à quelqu'un de me montrer à quoi cela ressemblait, que j'ai réalisé."

"Ma femme regardait en fait cette course avec mon père et mes enfants. Ils se souviendront de ce moment toute leur vie. Ils n'étaient que des spectateurs attendant d'entendre quelque chose... attendant de voir quelque chose en provenance de Bahreïn."

Les commissaires autour de la seconde partie de la Haas accidentée de Romain Grosjean.

"J'ai dû casser l'appui-tête, en le frappant avec mon casque, puis j'ai finalement réussi à le faire passer et à me mettre debout sur le baquet. J'ai réalisé que mon pied gauche était coincé dans le châssis et j'ai tiré aussi fort que je pouvais sur ma jambe gauche. Ma chaussure est restée dans le châssis mais mon pied s'est détaché et j'ai pu sortir de la voiture.'

"Il y avait 120 kilos de carburant et la batterie ; les deux étaient en feu. Le Dr Ian Roberts, Alan [van der Merwe, le pilote] de la voiture médicale et un pompier ont essayé d'ouvrir une brèche dans le feu pour m'aider à sortir. Je crois que cela m'a aidé à voir où je devais aller et où était la sortie."

"La cellule de survie est là pour vous en cas d'impact énorme. J'étais indemne à l'intérieur de la coque. Le châssis est toujours en un seul morceau, le halo est là et à part les dégâts et les brûlures, il est toujours tel qu'il devrait être. Je pense que ça m'a sauvé la vie."

Romain Grosjean a conclu sa carrière en Formule 1 sur ce crash puisqu'il n'avait pas pu prendre part aux deux épreuves restantes de la campagne 2020 en raison de ses blessures aux mains. Il est depuis passé en IndyCar et s'est lancé cette année dans l'aventure Lamborghini en Endurance. Un test F1 avec Mercedes est prévu depuis fin 2020 mais les divers problèmes liés aux restrictions de voyage et d'emploi du temps n'ont pas encore permis de le réaliser.

