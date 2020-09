Haas a percé le mystère de sa chute de rythme à Barcelone

Romain Grosjean sixième en Essais Libres 1, cinquième en EL2 : le week-end du Grand Prix d'Espagne avait décidément bien commencé pour Haas F1 Team. Jusque-là, la VF-20 avait toujours été résignée au fond de grille, et la situation ne devait pas s'arranger en l'absence d'évolutions prévues pour le reste de l'année.

Les performances de Grosjean ce vendredi ont toutefois donné du baume au cœur à l'équipe, mais un point noir subsistait : une perte de puissance subie par le Français à la fin des EL2, contraignant ses mécaniciens à changer son groupe propulseur. À partir de là, les performances étaient en chute libre : 13e en EL3, 17e en qualifications et dernier lors d'une course où il a vécu "l'enfer".

Interrogé par Motorsport.com lors d'un point presse francophone, Grosjean confirme que le problème venait d'un capteur défaillant : "Nous avons trouvé quelque chose qui n'était pas correct sur la voiture. Ce n'est pas de la faute des mécaniciens, ils ont tout bien remonté le vendredi et le samedi matin très tôt. En Essais Libres 3, il y a un capteur qui nous a dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme ça devait être. Nous avons réagi à ce capteur. La semaine après, nous nous sommes rendu compte que le capteur avait merdé, ce qui n'était jamais arrivé. Il avait lu une mauvaise valeur, et du coup, nous avons réagi à cette valeur alors qu'elle n'était pas correcte."

"La voiture n'était donc pas la même. C'est confirmé, nous savons d'où ça vient. Est-ce que ça aurait changé complètement ? Ça aurait été dans la bonne direction, c'est sûr. Nous n'aurions pas répété la performance du vendredi ; en revanche, essayer de se qualifier autour de la 11e place pour potentiellement marquer des points le dimanche, je pense que ç'aurait été possible."

Haas a donc perdu une belle opportunité d'engranger de précieuses unités dans sa lutte face à Alfa Romeo et Williams au championnat des constructeurs, unités qui s'annoncent rares, ces trois écuries disposant clairement des monoplaces les moins rapides que la grille. L'interdiction prochaine de l'utilisation de modes moteur différents entre le début des qualifications et la fin de la course pourrait toutefois jouer en défaveur des écuries motorisées par Mercedes, et ainsi donner un petit coup de pouce à Haas et à Alfa dans cette bataille.

"Les Mercedes, j'ai l'impression que ça va potentiellement leur changer une utilisation moteur qui semble assez formidable à certains moments", analyse Grosjean. "Des fois, on se fait doubler par la Williams – on se bat avec la Williams et le moteur Mercedes – ils ont un bouton, c'est une fusée leur truc, ils sont 150 mètres derrière, et au bout de la ligne droite, ils sont devant toi ! C'est assez fou. Est-ce que c'est ça qu'ils vont perdre ? Honnêtement, je n'ai pas lu dans les détails la directive technique, et même quand on la lit, je crois qu'elle est assez complexe."

C'est dans ce contexte que l'ancien pilote Lotus se remémore son dernier podium en Formule 1, signé au volant d'une E23 peu compétitive au Grand Prix de Belgique 2015. "Je sais qu'ils m'avaient autorisé à utiliser des modes [moteur] que normalement je n'avais pas !" sourit-il.

