Grosjean hospitalisé un jour de plus, il veut courir à Abu Dhabi

Victime d'un terrible accident dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, Romain Grosjean poursuit sa convalescence au Bahrain Defence Force Hospital, près de Sakhir. Si sa sortie était espérée ce mardi, elle devrait finalement avoir lieu demain. Quoi qu'il en soit, le Français a déclaré forfait pour le week-end prochain et ne participera pas à l'épreuve sur le circuit extérieur de Sakhir. En revanche, il a émis le souhait de reprendre le volant pour la dernière manche de la saison, à Abu Dhabi, qui serait également sa dernière apparition avec Haas avant de quitter la Formule 1. Pour le Grand Prix de Sakhir, il sera remplacé par Pietro Fittipaldi, qui fera à cette occasion ses grands débuts dans la discipline.

Sorti de sa monoplace en proie à un violent incendie après avoir traversé un rail de sécurité, Grosjean est hospitalisé depuis dimanche mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Il a essentiellement souffert de brûlures au niveau des mains et des chevilles. Günther Steiner a donné de ses nouvelles ce mardi, après lui avoir déjà rendu visite la veille.

"L'objectif, c'est vraiment que Romain voudrait le faire", assure-t-il au sujet du dernier Grand Prix. "J'en ai parlé hier avec lui. Il veut vraiment être à Abu Dhabi. Mais je lui ai dit : 'Essaie d'aller mieux, nous parlerons dimanche ou lundi pour voir si c'est faisable selon comment tu te sens'. Nous verrons quand nous y serons, pour le moment nous avons du temps. Pietro est là, Romain est là, nous devons juste voir comment il se sens, donc il n'y a pas d'urgence à décider quoi faire. Cela dépend de sa santé. J'ai discuté avec un de ses gars, car il était avec le médecin avant. Ils ont fait quelque chose pour ses brûlures, je ne sais pas exactement quoi."

"Il reste une nuit de plus à l'hôpital, mais il n'y a rien de préoccupant à ça. Ils disent juste que c'est un environnement plus sûr, principalement à cause des brûlures. Ils ont dit qu'ils le gardaient une nuit de plus. Mais tout se passe bien. Le gars qui l'accompagne m'a dit que les médecins étaient très satisfaits et que ça se passait comme ils voulaient, donc il n'y a pas de complication ou autre. Il ne reste pas une nuit de plus parce qu'il y a un problème, c'est juste mieux pour que la guérison soit plus rapide. Je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui car il était avec les médecins. Mais hier il était très stable mentalement, très bien. Il essaie juste d'aller mieux pour être dans la voiture à Abu Dhabi. C'est l'objectif, je pense que ça montre qu'il veut continuer."

Sur les circonstances de l'accident, Steiner refuse de s'exprimer à la place de son pilote mais donne quelques indications. "Il se souvient comment il est sorti, il me l'a très bien expliqué", précise Steiner. "Ce qu'il m'a demandé c'est : 'Comment j'ai fini là ?' Je lui ai dit : 'En gros, tu as roulé sur la voiture de Kvyat, tu as tourné à droite sur sa roue avant, et ça t'a envoyé dans le mur'. Il dit qu'il n'a pas vu la voiture. Je ne veux pas parler à sa place et dire qu'il ne se souvient pas, je crois qu'il n'a pas réalisé ce qu'il avait fait. Je ne dirais pas qu'il a perdu la mémoire. Je pense que ça s'est passé tellement vite qu'il ne peut pas s'en souvenir."