Package dangereux, déficit de V-max : Grosjean broie du noir

Évoquant une saison qui devient "longue" compte tenu des difficultés qui s'accumulent, Romain Grosjean est apparu quelque peu découragé à l'issue des qualifications du Grand Prix des États-Unis. Passé de justesse en Q2, le Français n'a ensuite pas pu faire mieux que le 15e temps sur la grille départ, et ne se fait guère d'illusions pour la course. La faute principalement à une configuration de sa Haas VF-19 qui est loin d'être optimale, puisqu'il utilise un aileron arrière plus chargé qu'il ne le devrait après avoir rencontré un souci avec la spécification précédente.

Voir aussi : La grille de départ du GP des États-Unis

"C’est la place de la voiture", résume-t-il au micro de Canal+. "On a un week-end compliqué, on doit faire beaucoup de tests aéro sur la voiture pour essayer de comprendre pour le futur. [Samedi] matin on a remis la voiture comme elle était en EL1, j’étais super content avec l’équilibre. Mais l’aileron arrière ne voulait pas fonctionner, on a eu des problèmes. On a dû revenir sur une autre spécification pour la qualif. Sur le tour, je prends plus d’une demi-seconde dans les lignes droites, alors on a beau essayer d’aller aussi vite qu’on veut dans les virages, quand on perd une demi-seconde dans les lignes droites ça complique la donne."

"Je suis environ 15 km/h plus lent par rapport aux autres, donc je deviens une proie facile", déplore-t-il un peu plus tard. "Ce n'est pas génial. Nous avons eu pas mal de problèmes ce week-end, et tout ça fait que la saison est longue. C'est difficile de garder la tête haute. C'est notre course à domicile et on ne peut rien faire. On est vachement lents en ligne droite. C'est douloureux."

Dès vendredi, le week-end américain a tourné au vinaigre pour Grosjean, avec une grosse sortie de piste survenue au début de la deuxième séance d'essais libres. Il testait alors de nouvelles pièces en prévision de la saison prochaine, mais une fois encore, l'incompréhension a gagné les rangs de Haas. Après avoir perdu sa monoplace dans les esses, une section ultra rapide, le nouveau package a très vite été incriminé, au point d'être mis au rebut, au moins temporairement.

"Nous avons testé un package évolué, et il y a un gros problème dans les virages à haute vitesse", confirme Grosjean. "En gros, j'ai perdu la voiture sans aucune raison. L'appui aéro à l'arrière a décidé de partir, et ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ont dit qu'on ne touchait plus à ce package."