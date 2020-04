C'était un 22 avril : Grosjean sur son premier podium

Après deux saisons d’absence en F1, Romain Grosjean fait son retour dans la catégorie reine avec Lotus en cette saison 2012. Après deux premiers Grands Prix sans le moindre point marqués par des performances prometteuses mais de la précipitation en début de course, puis une sixième place lors du troisième rendez-vous, le Français allait enfin savourer son premier podium à Bahreïn.

Parti septième, Grosjean prend un excellent envol et se retrouve très vite quatrième, puis troisième quelques tours plus tard en prenant le dessus sur la Red Bull de Mark Webber. Par une forte chaleur, les Lotus se montrent très fortes, et Kimi Räikkönen revient lui aussi sur les avant-postes alors qu'il avait été éliminé en Q2 la veille. La stratégie et la gestion des gommes permettent à l'écurie britannique de venir jouer les trouble-fêtes à l'avant et de ne pas laisser Sebastian Vettel tranquille. Durant cette lutte, c'est Räikkönen qui prend le dessus sur Grosjean, qui va même mener ses premiers tours en F1 à la faveur des arrêts au stand.

Vettel reste toutefois trop fort avec sa Red Bull et parvient à décrocher le 22e succès de sa carrière. Si l'on croit à cet instant que la saison 2012 de Grosjean prend son essor, elle va toutefois tourner à la déception après l'été, en raison de nombreux incidents lors des départs, dont le plus marquant à Spa, entraînant une course de suspension. Le premier podium de Grosjean a été suivi de neuf autres, dont le dernier lors du Grand Prix de Belgique 2015. Tous ont été signés sous les couleurs de Lotus.

