Grosjean en Q3 : "C'est toujours la voiture de Melbourne"

Huitième des qualifications, septième sur la grille de départ grâce à la pénalité infligée à Charles Leclerc, Romain Grosjean avait le sourire ce samedi soir à Interlagos. Et si le Français s'attend à souffrir en course, comme c'est quasiment systématiquement le cas cette année avec la Haas, il dit vouloir savourer cette belle performance qui donne du baume au cœur dans une morne fin de saison.

Car c'est une belle prestation d'ensemble qu'a signée Haas F1 avec la présence également de Kevin Magnussen en Q3. Un résultat plutôt inattendu, "une grosse cote pour tous ceux qui aiment parier !", s'amuse même Grosjean au micro de Canal+. "C’est top, c’est un super travail de la part de l’équipe. C’est vrai que ça fait des courses et des courses que l'on fait du bon travail, mais après, la F1 ne vous rend pas toujours justice. On n’a pas eu des très belles performances, mais on a montré encore une fois que lorsque les conditions sont un peu de notre côté, ça va pas mal. Je suis très content avec ça, très content de voir les deux voitures dans le top 10, c’est vraiment bien."

Là où l'écurie américaine peut retirer une certaine fierté, c'est dans sa capacité à exploiter un matériel qui est désormais très en retard par rapport à la concurrence, puisque la VF-19 est utilisée dans sa version du début de saison, faute d'évolutions concluantes.

"C’est toujours la voiture de Melbourne", insiste Grosjean. "Cette année on a souffert, on n’a pas mis de développement, ou plutôt on a essayé et on n’a pas réussi. On fait du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, je suis très content. Demain ça risque d’être une autre paire de manches mais ce n’est pas grave, on prend le plaisir d’aujourd’hui et puis on va savourer un petit peu."

"On va faire de notre mieux demain, on est du bon côté de la piste, ici c’est toujours mieux de partir devant pour le premier tour, c’est très serré. Ensuite on verra. Avec 50°C de température piste, on va vite se retrouver sur des œufs. Il nous faut des éléments... Il nous faudrait 12°C de température ambiante, mais je ne crois pas qu’on aura ça."