Grosjean reste hospitalisé : "Il a les idées claires, il va bien"

C'est le miracle du jour à Sakhir, après les images sidérantes du premier tour du Grand Prix de Bahreïn. Le petit monde de la Formule 1 est encore sous le choc de l'accident effroyable dont a été victime Romain Grosjean peu après le départ de la course. Le Français, voulant éviter son coéquipier Kevin Magnussen devant lui, s'est décalé et a heurté Daniil Kvyat avant de sortir de la piste en heurtant de plein fouet un rail de sécurité. L'impact s'est produit à 221 km/h.

D'une violence inouïe, mesurée à 53 g, le choc a coupé en deux la monoplace du pilote tricolore, qui s'est également embrasée instantanément. Grosjean est parvenu à s'en extraire tandis que les secouristes sont intervenus très rapidement, notamment le médecin et le pilote de la voiture médicale qui suivent le peloton dans le premier tour. Groggy après être sorti des flammes, Grosjean a d'abord rejoint le centre médical du circuit avant d'être héliporté vers le Bahrain Defence Force Hospital pour y passer des examens complets. Il s'était plaint de brûlures au niveau des mains ainsi que des chevilles.

Ce dimanche soir, Günther Steiner a donné des nouvelles plus précises de son pilote, qui n'a a pas de fractures mais va tout de même passer la nuit à l'hôpital. "Je viens de parler avec lui au téléphone, il a les idées claires, il va bien", rassure le directeur de Haas F1 au micro de Sky Sports. "Il va rester à l'hôpital cette nuit, ils veulent le garder. Mais il m'a dit – pas le docteur – qu'il se sentait bien et que rien ne semblait cassé. Il a des bandages sur ses mains pour les brûlures, mais sinon il a dit qu'il n'était pas brûlé. Il était très optimiste, je dirais très heureux."

Steiner a également précisé que le physiothérapeute de Grosjean avait pu rapidement contacter sa famille pour l'informer de son état de santé après l'accident. "Son physio a contacté sa femme immédiatement", précise-t-il. "Ils se connaissent très bien donc il a pris contact et lui a donné des nouvelles. J'ai essayé d'appeler, mais on peut imaginer qu'ils sont très occupés. Quand je l'ai eu, on m'a dit qu'il était au téléphone avec son fils, donc c'est bien. Je pense que tout est sous contrôle."

Après avoir donné ces bonnes nouvelles, Steiner a précisé que la suite des événements, notamment en vue du second Grand Prix à Bahreïn dans une semaine, ne serait gérée qu'à partir de lundi : "Le connaissant, il veut revenir, mais nous verrons demain quand ils retireront les bandages car il n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Pour le moment, la seule bonne chose est qu'il ne soit rien arrivé. Ce n'était pas terrible c'est sûr, mais il va bien, il est en bonne santé. Le reste, nous verrons demain quand nous parlerons avec les médecins."