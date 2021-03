Grosjean de retour chez Haas via l'équipe pour les F1 Esports

Romain Grosjean a disputé son tout dernier Grand Prix avec Haas et en F1 lors de l'épreuve de Bahreïn en 2020, marquée par son terrible accident et les blessures qui l'ont empêché de prendre part aux deux dernières manches de la saison. Il a depuis signé avec Dale Coyne en IndyCar, où il disputera une grande partie des épreuves de la saison 2021.

Grosjean va tout de même conserver des liens avec l'équipe fondée par Gene Haas au travers de la gestion de la participation du team américain aux F1 Esports. Concrètement, c'est R8G Esports, la structure de simracing fondée par le pilote français, qui sera désormais à la barre de ce programme.

L'ancien pilote Renault et Lotus s'est engagé en eSport l'an passé en formant sa propre équipe, qui compte désormais 17 simracers professionnels et qui concourt dans de nombreuses compétitions et sur diverses plateformes. "Je suis très heureux de gérer l'engagement de Haas cette année en F1 Esports Pro Series par le biais de R8G Esports", a déclaré Grosjean.

"Je suis impliqué dans l'eSport depuis un an maintenant et je crois que notre équipe se porte très bien. Pour moi, être capable d'aider Haas F1 dans ce domaine, et faire des courses ensemble, eh bien, c'est une super histoire. Évidemment, c'est une belle continuation de ce que nous avons construit ensemble. Donc, je suis très impatient de participer à la première course et de voir ce que nous pouvons bâtir ensemble dans la compétition eSport."

"Je suis ravi que nous puissions profiter de l'enthousiasme de Romain pour l'eSport et de l'expertise de R8G Esports pour superviser notre participation continue aux F1 Esports Pro Series", a déclaré Günther Steiner, directeur de l'équipe Haas.

"C'est une étape importante pour nous en termes d'implication par rapport aux saisons précédentes. Nous savons que nous nous associons à un groupe qui comprend vraiment les exigences de l'environnement eSport et qui peut nous aider à faire passer notre programme au niveau supérieur."

"Nous avons obtenu des résultats mémorables dans les F1 Esports Pro Series et nous avons remporté le championnat des Virtual Grands Prix cette saison. Ce serait fantastique de maintenir cette forme sous la direction de R8G Esports lors des F1 Esports Pro Series cette année."