Grosjean : Le test avec Mercedes F1 est "toujours d'actualité"

À la suite de son terrible accident du Grand Prix de Bahreïn 2020, Romain Grosjean n'avait pas pu recourir en F1 en raison de ses blessures et avait ainsi terminé sa carrière sur ce crash. Peu de temps après, Mercedes, via son directeur exécutif Toto Wolff, s'était engagé à offrir au Français une fin de carrière digne de ce nom en lui donnant l'opportunité d'effectuer une journée complète au volant d'une Mercedes Championne du monde.

Initialement, ce roulage était prévu courant 2021 avec la W10 de 2019 et plus précisément au moment du Grand Prix de France, afin de le faire coïncider avec un clin d’œil au public tricolore en préambule de l'épreuve sur le Paul Ricard avant une journée de test à proprement parler. Las, la date de l'épreuve a dû être modifiée en cours de saison, rendant Grosjean, qui prenait part à sa première campagne en IndyCar, indisponible pour la démonstration.

Et depuis, les choses ont du mal à se mettre en place, principalement pour des raisons d'incompatibilité des emplois du temps et de restrictions liées à la pandémie de COVID-19, le Français s'étant installé aux États-Unis. Toutefois, à l'occasion d'un événement médiatique IndyCar, Grosjean a indiqué que le plan était toujours que ce roulage ait lieu.

"J'ai envoyé un message à Toto après Abu Dhabi..." a-t-il expliqué. "Bon, j'ai laissé quelques semaines, quelques semaines sont passées, et puis j'ai envoyé un message à Toto, et il a répondu. Il a commencé par 'Merci', et la dernière phrase était 'Nous devons te mettre dans cette voiture cette année'. Oui, c'est toujours d'actualité. L'année dernière, certaines choses n'ont pas simplifié la situation."

Malgré tout, le projet de coupler ce roulage à une démonstration au GP de France ne sera pas possible en 2022. "Cette année, je ne peux pas participer au Grand Prix de France parce que nous courons en Iowa le même week-end. Mais il est certain que Mercedes a envie de le faire, et que j'ai envie de le faire, même si mon cou va souffrir parce que j'ai perdu une partie du muscle à cet endroit. Vous pouvez demander à Pato [O'Ward] comment c'était [dans une F1 lors des essais d'Abu Dhabi]. Mais oui, nous voulons toujours le faire, et si cela arrive, tant mieux. Mais... l'objectif principal est maintenant d'essayer de gagner des courses avec Andretti."