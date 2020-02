Guanyu Zhou devient pilote d'essais de Renault F1

Renault F1 a annoncé la promotion de Guanyu Zhou au poste de pilote d'essais pour la saison 2020. Âgé de 20 ans, le pilote chinois a été sacré Rookie de l'année en Formule 2 l'an passé après avoir décroché cinq podiums et une pole position dans la catégorie. Il avait rejoint en 2019 la Renault Sport Academy, dont il sera toujours membre cette année tout en héritant d'un nouveau rôle laissé vacant par Jack Aitken, parti chez Williams.

"Tout d'abord, j'ai hâte de devenir le pilote d'essais de l'équipe", se réjouit Guanyu Zhou, qui a notamment testé à cinq reprises la Renault de 2017 l'an dernier. "C'est un nouveau palier après avoir été pilote de développement en 2019 et avoir fait énormément de travail dans le simulateur ainsi que des essais avec la R.S.17."

"Le feedback et l'expérience dans une Formule 1 s'améliorent et l'équipe est satisfaite de mes progrès et de mon implication jusqu'à présent. Ils m'apportent énormément de confiance et j'ai également confiance en eux, donc cette relation fonctionne très bien. Cette année j'ai une meilleure opportunité encore, ce qui veut dire qu'il faudra travailler encore plus fort, obtenir le plus d'informations possibles pour piloter une F1 et, dans le même temps, améliorer les domaines dans lesquels l'équipe doit travailler afin de l'aider pour l'avenir."

Cette année, Guanyu Zhou participera à sa deuxième saison complète de Formule 2 au sein de l'écurie UNI-Virtuosi Racing, où il fera équipe avec Callum Illot. Il espère que son travail auprès de Renault lui permettra également de progresser en piste.

"L'année dernière, j'ai goûté au fait d'être proche de l'équipe F1, et en tant que pilote d'essais cette année, je passerai encore plus de temps sur le circuit et j'apprendrai grâce aux débriefings et en écoutant les pilotes", précise-t-il. "Avoir davantage d'informations et travailler avec Daniel [Ricciardo] et Esteban [Ocon] m'aidera énormément, non seulement pour la partie Formule 1 mais aussi pour la saison de Formule 2."

"Renault F1 Team m'a déjà donné des informations précieuses lorsque je courais l'an passé. Avant chaque week-end, ils me donnaient des précisions sur la météo et les conditions de piste, ainsi que des informations sur l'évolution de la piste, par exemple entre les essais libres de Formule 2 et les qualifications. C'est un énorme bénéfice et ça aide beaucoup. J'ai hâte de profiter à nouveau de leur aide."