Antonelli, Pin : l'académie Mercedes expliquée par Gwen Lagrue

Les dernières semaines ont été pleines d'émotions pour le programme junior Mercedes, avec notamment la titularisation de Kimi Antonelli en F1 pour 2025…

Au-delà des émotions, je retiens surtout le fait que c'est une étape qui a été franchie, la raison même pour laquelle nous avons relancé le programme Mercedes Junior en 2016. Avoir deux pilotes titulaires en F1, issus du programme, représente évidemment une certaine fierté, mais ce n'est qu'une étape, tout reste à faire. George [Russell] s'apprête désormais à endosser le rôle de leader de l'équipe et Kimi doit apprendre pour sa première saison en F1 avec l'objectif de pouvoir délivrer des résultats à hauteur des performances de l'équipe en 2026. Il y aura forcément des attentes élevées autour de lui car il arrive directement chez Mercedes, il va être davantage exposé, mais j'ai confiance en lui et en notre équipe pour l'accompagner et l'aider à relever les défis à venir. Il s'agit d'un nouveau chapitre, c'est le début d'une histoire et de la construction d'une nouvelle ère qui s'étendra sur plusieurs saisons.

De quand datent vos premiers contacts avec Kimi Antonelli ?

Nous l'avons recruté en novembre 2017. Il n'avait que 11 ans mais il évoluait déjà au niveau international en karting, dans un environnement ultra compétitif. À son jeune âge, il avait déjà cinq ou six ans d'expérience de la compétition. À cette époque nous avions vu déjà beaucoup de choses sur la piste, même si, naturellement, beaucoup de choses restaient à développer, il avait du talent brut avec une méthode de travail qui n'était évidemment pas encore affirmée. Mais nous avons déjà pu percevoir sa manière d'attaquer, de défendre, de préparer un dépassement, de gérer une course, tout cela est du domaine du talent intrinsèque.

Dans le cas de Kimi Antonelli, nous avons pu clairement voir que nous avions affaire à un profil unique.

Après, il y a évidemment tout ce qui concerne l'attitude et le comportement une fois le casque enlevé. Il y a bien évidemment des "red flags" lorsque nous rencontrons des jeunes pilotes en entretien, des blocages qui peuvent être liés au comportement. Certains pilotes ont peut-être remporté des titres mais n'ont pas la bonne attitude ou le bon comportement, et cela va être limitant dans leur développement dans les catégories supérieures. Tout cela reste un ressenti personnel, nous travaillons avec de l'humain, parfois nous avons raison, parfois nous nous trompons, ce n'est pas une science exacte mais dans le cas de Kimi Antonelli nous avons pu clairement voir que nous avions affaire à un profil unique.

Andrea Kimi Antonelli épaulera George Russell l'an prochain au sein de l'écurie Mercedes. Photo de: Mercedes AMG

Kimi Antonelli, toujours lui, semble faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de Mercedes depuis de nombreuses années. En quoi est-il si spécial ?

Il n'a pas eu de traitement de faveur, tous nos pilotes ont accès aux mêmes outils à la base. Ce qui rend sa position unique et attire l'attention, c'est qu'il a globalement tout gagné. En karting, il a été champion d'Europe junior puis double champion d'Europe senior en 2021 et 2022. Pour sa première saison complète en F4, il gagne tous les championnats sur lesquels il est engagé [Italie, Allemagne et Emirats arabes unis en 2022, Nldr], et il signe quasi toutes les pole positions, avant de remporter la FRECA pour sa première année dans la discipline là aussi. Cela reste hors norme. Il maximise les outils mis à sa disposition, y compris lors de cette saison plus difficile en F2, où il a battu régulièrement son équipier [chez Prema, Oliver Bearman, ndlr].

N'est-il pas trop difficile de le préserver de toute la pression et de toutes les attentes autour de lui ?

À partir du moment où vous gagnez puis intégrez un programme comme celui de Mercedes à l'âge de 11 ans, l'attention et la pression sont fatalement sur vous. À ses débuts en karting, où il part depuis la pole de la finale des championnats d'Europe, il a déjà une pression énorme à gérer. Il vit avec depuis tout petit. L'important est la manière dont vous allez les aider à grandir avec une pression qui augmente graduellement.

Sur quels critères sont jugés les pilotes en vue d'intégrer le programme ?

Chaque projet autour d'un pilote requiert une méthode d'accompagnement unique. Les critères qui sont importants pour nous ne seront pas forcément les mêmes pour d'autres programmes de formation. Nous avons notre méthode, qui commence par ouvrir un recrutement très tôt dans une carrière. Nous aimons bien construire un programme de développement qui va, potentiellement, du karting à la F1. C'est ce que nous avons fait avec George [Russell], Esteban [Ocon] et Kimi [Antonelli]. Notre philosophie est également de nous concentrer sur un nombre relativement réduit de jeunes pilotes, nous n'en prenons pas cinq par ans pour en virer quatre au bout de cette même année ! Nous nous donnons le temps de construire des projets mais, malheureusement, nous sommes parfois contraints de nous séparer de certains éléments, comme ce fut malheureusement le cas avec Paul Aron à l'issue de la saison 2023.

Combien de personnes sont à l'œuvre dans le programme junior de Mercedes ?

J'ai la chance de diriger le programme et de pouvoir compter sur Stéphane Guérin, qui gère les opérations piste et a été notamment un élément clé du développement de Kimi. Mais également Loïc Duval, qui a intégré l'équipe courant 2023 pour gérer le programme d'Alex Powell en F4. Nous avons aussi Mike Wilson, six fois Champion du monde de karting, qui s'occupe de nos plus jeunes. Après, nous disposons pour chaque pilote de préparateurs physiques, de préparateurs mentaux, d'un suivi médical soutenu. C'est un réseau que j'anime avec passion et plus on avance dans les catégories, plus les interactions avec les différents départements de l'équipe F1 s'intensifient.

Gwen Lagrue a accompagné Esteban Ocon jusqu'à son accession à la F1. Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

À titre personnel, comment le sport auto est arrivé dans votre vie ?

Depuis que je suis enfant, j'ai toujours baigné dans le sport auto et la F1 en particulier. Chaque week-end de Grand Prix était un véritable rendez-vous familial. D'autant qu'il n'y avait que trois chaînes de télévision à l'époque, il y avait beaucoup moins de sources de distractions qu'aujourd'hui, et la F1 occupait chez nous une place à part. Mon père était passionné et, petit, je suivais les Grands Prix avec lui et mes frères. J'ai naturellement développé un intérêt pour le sport auto, qui passe également par le karting et le rallye. C'est une passion ancrée, forte depuis l'enfance, j'ai des souvenirs de pilotes comme Didier Pironi ou Jacques Laffite, ce sont des souvenirs d'enfant assez marqués.

De cette passion d'enfance, comment avez-vous été amené à fréquenter les paddocks de manière professionnelle ?

J'ai fait un peu de kart et de rallye dans ma jeunesse avant de faire mon service militaire chez les parachutistes, puis j'ai travaillé dans l'automobile. Là, j'ai rencontré un jeune pilote, Guillaume Moreau, avec lequel j'ai monté un partenariat. J'ai essayé de convaincre des entrepreneurs d'aider ce garçon, qui a accédé à la F3 Euroseries en 2005. J'ai quitté mon travail pour l'accompagner, car je m'occupais de tout, que ce soit les contrats, les partenaires, la logistique, etc. J'ai donc commencé à fréquenter les paddocks et, à cette époque, j'ai rencontré des gens comme Frédéric Vasseur, qui était patron de son équipe de Formule 3 [ASM], Éric Boullier, qui travaillait pour l'équipe DAMS, ou encore Toto Wolff, qui gérait alors la carrière de jeunes pilotes.

Et c'est Éric Boullier qui vous a rapproché le premier de la F1…

En effet, fin 2009, Éric est arrivé à la tête de Renault F1, il m'a alors sollicité pour monter un programme de jeunes pilotes. Je lui ai présenté un projet, à l'époque uniquement axé sur le karting, et j'ai commencé à m'en occuper. À titre personnel, je suis retourné à l'école pour suivre un Master 2 Droit, Gestion et Économie du sport, et j'ai pris des cours d'anglais pour me perfectionner dans cette langue. De fil en aiguille, j'ai développé mon expertise dans la détection et l'accompagnement de jeunes pilotes.

Toto Wolff encadré par ses pilotes pour 2025 : George Russell et Kimi Antonelli. Photo de: Mercedes AMG

Comment s'est faite la rencontre avec Toto Wolff ?

Nous nous sommes rencontrés brièvement en 2005 dans les paddocks de la F3 Euroseries et du DTM lorsqu'il accompagnait et gérait la carrière de jeunes pilotes [Alexandre Prémat, Éric Salignon, Bruno Spengler…]. J'ai par la suite développé le programme jeunes pour Lotus F1 Team et nous nous sommes revus courant 2012. Fin 2014 lorsque Esteban Ocon gagne la F3 Euroseries avec un moteur Mercedes, grâce à Fred Vasseur à l'époque patron d'ART Grand Prix, nous avons conjointement monté un programme en GP3 Séries. Si Esteban gagnait, il était pris sous contrat Mercedes, ce qu'il a fait, et Toto a fait appel à moi pour continuer à m'occuper de lui mais aussi faire renaître le programme jeunes pilotes Mercedes afin de préparer en interne nos futurs pilotes.

Justement, le départ de Lewis Hamilton, annoncé au début de cette année, vous a-t-il pris de court ?

Si son départ n'était pas une réelle surprise, le timing et la destination l'était ! Néanmoins nous étions préparés, depuis plusieurs années, au fait que Lewis quitte l'équipe, ou qu'il arrête la F1. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le programme jeunes pilotes avait été relancé chez Mercedes, l'objectif était de préparer le futur, préparer le long terme. Son départ est peut-être arrivé un peu tôt dans l'histoire de notre programme et le développement de Kimi, mais je le vois comme une opportunité pour l'équipe. Au final, le timing n'est pas si mauvais. Cela arrive avant la nouvelle réglementation de 2026 et, en 2025, l'équipe ne sera pas forcément encore revenue tout à fait à son niveau de performance attendu. Cela nous permet de prendre un "demi-risque" en prenant Kimi dès l'année prochaine, pour préparer la suivante.

Un mot sur une autre recrue du programme Mercedes Junior cette année : comment jugez-vous la saison de Doriane Pin jusqu'ici ?

Extrêmement encourageante ! En parallèle de la Formula Academy, Doriane est engagée en FRECA, malheureusement une blessure [des côtes cassées, ndlr] nous a ralenti dans son parcours d'apprentissage et affecté sa préparation physique. Pour une première saison en monoplace, nous voyons ce que l'on a encore à travailler, mais il y a un potentiel de développement important. Je suis plutôt heureux de ses débuts mais, encore une fois, nous envisageons avec Doriane un programme sur le long terme. Il y a encore du temps, on s'en donne en tout cas pour essayer de lui apporter tout ce qu'il faut. Nous avons de grandes ambitions avec elle, et nous voulons tout faire pour l'accompagner au plus haut niveau, dans ce projet qui démarre à peine.

Doriane Pin fait l'apprentissage de la monoplace avec Mercedes cette saison. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Un dernier mot enfin sur un tout jeune pilote Mercedes, Kenzo Craigie, qui vient de remporter le titre aux championnats du monde de karting (OK-Junior) en Angleterre. Encore une pépite ?

Eh bien il est champion du monde pour commencer ! Il s'agit de notre troisième année avec Kenzo [pilote britannique d'origine guadeloupéenne par sa mère, ndlr]. Nous l'avons laissé rouler en Angleterre, et il a connu en 2024 sa première saison au niveau international. Il est arrivé à ce niveau un peu plus tard que ce que nous avons l'habitude de faire avec nos jeunes pilotes [il a 14 ans, ndlr], mais c'est un parcours qui avait été convenu avec sa famille. Toute la saison, il a montré le bout de son nez à plusieurs reprises, il a toujours été dans le bon groupe sur des rendez-vous européens, toujours en position de gagner, de faire quelques podiums. Et il se trouve que, le week-end des championnats du monde, il faisait régulièrement partie des pilotes de pointe. Et il a fait une finale parfaite en suivant les consignes et les règles qui lui avaient été transmises, il s'est bien appliqué, il n'a rien lâché. Sur le sec, comme sur le mouillé [la finale s'est disputée sur une piste détrempée, ndlr], il était tout le temps là. C'est un garçon qui a l'habitude d'être aux avant-postes, qui a l'habitude de gagner des championnats, et ce titre vient récompenser sa saison. Et nous signons le doublé avec un autre pilote de notre programme, James Anagnostiadis, qui termine deuxième.

Encore une belle émotion peu de temps après la promotion de Kimi Antonelli en F1…

C'est vrai que nous vivons une période plutôt sympa. Surtout que Kimi est le premier pilote que nous avions sélectionné à l'époque quand nous avons décidé de relancer la filière karting. Et, au moment où ce premier jeune issu du karting accède à la F1, un autre est sacré champion du monde de karting Junior. Cela prouve l'efficacité de nos méthodes et notre savoir-faire, et la cohérence de la plateforme mise en place par Mercedes.