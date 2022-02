Haas ferait d'abord appel à Fittipaldi si Mazepin doit partir

Charger le lecteur audio

Günther Steiner l'a révélé ce vendredi, l'avenir de Nikita Mazepin chez Haas n'est plus assuré. Il s'agit selon le directeur de l'écurie d'un dossier qui "doit être réglé", sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce contexte international particulièrement tendu, Haas a décidé dès jeudi soir de prendre ses distances aves son sponsor titre russe Uralkali, dont le nom et les couleurs ont disparu des monoplaces à Barcelone aujourd'hui.

L'écurie refuse de donner des détails supplémentaires quant à l'évolution de cette affaire dans l'immédiat, compte tenu du volet juridique et légal en cours. Ce dernier fera l'objet de toute l'attention des dirigeants de Haas dans les jours à venir. C'est alors que le futur de Nikita Mazepin, dont le père est copropriétaire d'Uralkali, se décidera également.

À ce jour, aucune tendance ne semble l'emporter plus qu'une autre et le Russe est toujours pilote titulaire de l'équipe, avec laquelle il a roulé ce matin sur le circuit catalan. Impossible toutefois d'affirmer qu'il le sera encore lors de l'ouverture de la saison le mois prochain à Bahreïn. Si tel était le cas, Haas souhaiterait se tourner naturellement vers son réserviste, Pietro Fittipaldi, au moins à court terme. Le Brésilien était d'ailleurs aux côtés de l'équipe ces trois derniers jours en Espagne.

"Si Nikita ne pouvait pas courir pour une raison ou pour une autre, la première décision serait d'appeler Pietro", a confié Günther Steiner au journaliste américain Bob Varsha, pour le compte de Speed City Broadcasting. "Bien sûr, il est avec nous depuis quelques années, et puis nous verrions quoi faire ensuite."

"Mais je veux dire par là que Pietro est toujours avec nous et qu'il y a une raison à ça. Ces dernières années, avec le Covid, il nous fallait un réserviste, donc il est toujours là. Il connaît l'équipe, il sait dans quelle voiture monter du jour au lendemain. Il n'y a personne de mieux que Pietro pour le moment."

Pietro Fittipaldi a pris le départ de deux Grands Prix avec Haas, en fin de saison 2020 lorsqu'il a remplacé Romain Grosjean après son accident à Bahreïn. Sa dernière apparition au volant d'une F1 remonte au mois de décembre dernier, lors des essais de fin d'année organisés à Abu Dhabi.

Ce vendredi, Nikita Mazepin ne s'est pas adressé à la presse, contrairement à ce qui était prévu initialement. Le pilote russe a en revanche choisi de s'exprimer sur ses réseaux sociaux, évoquant une "période difficile" dans laquelle il ne pouvait "pas contrôler une grande partie de ce qui est dit et fait".

"Je choisis de me concentrer sur ce que je peux contrôler en travaillant dur et en faisant de mon mieux pour mon équipe Haas F1", a-t-il ajouté. "Mes plus sincères remerciements pour votre compréhension et votre soutien."