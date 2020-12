Haas ne développera pas sa F1 2021 pendant la saison

S'il est une écurie qui souffre de la crise du coronavirus, c'est bien Haas F1 Team. Son fondateur Gene Haas n'est plus disposé à investir autant d'argent qu'auparavant face à des résultats décevants, les sponsors se font rares, et l'équipe n'a pas développé sa VF-20 depuis le début de la saison 2020, faute de budget. Résultat : Haas n'a marqué que trois points cette année, et la campagne à venir ne s'annonce manifestement pas bien meilleure, puisque la structure américaine compte donner la priorité à la nouvelle réglementation technique de 2022.

"Nous arrêterons le développement de la voiture 2021 en janvier puis nous nous concentrerons à 100% sur la voiture 2022, car si l'on est derrière et qu'on essaie de développer en 2021 – je pense que la plupart des gens l'an prochain feront ça [oublier 2021, ndlr], car le plafond budgétaire arrive aussi", analyse Günther Steiner, directeur d'équipe. "On ne peut donc pas y mettre de l'argent inconsidérément. Ce qu'on fait sur une voiture 2021, on ne le fait pas sur une voiture 2022, et la voiture 2022, c'est l'avenir. Alors pourquoi investir dans quelque chose dont on sait que ce sera mort dans les six mois ?"

Si la Haas VF-21 n'évoluera pas l'an prochain, l'écurie va néanmoins s'efforcer de l'améliorer par rapport à la monoplace précédente, confirme Steiner, quelque peu frustré de devoir composer avec des ressources moindres que la concurrence. "Nous faisons des développements, mais nous avons commencé assez tard", déplore l'Italien.

"Je pense quand même que ces développements devraient nous rendre meilleurs ou plus compétitifs. À quel point, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, avec cette année spéciale, car certaines écuries ont continué à développer comme si de rien n'était. D'autres ont dû s'arrêter car il n'y avait pas assez de finances, vous savez. Je ne sais donc pas vraiment ce que font les autres équipes, mais il est sûr que j'appellerais la saison prochaine une année de transition.

"Mon grand objectif est de se préparer pour l'arrivée de la nouvelle réglementation en 2022. L'an prochain, bien sûr, j'aimerais avoir une meilleure voiture que ça. Car c'est douloureux pour quiconque. Mais mon objectif, comme je l'ai toujours dit, est d'avoir les nouveaux pilotes ici l'an prochain, afin d'apprendre à les connaître. Et quand nous aurons, espérons-le, une meilleure voiture en 2022, nous serons prêts avec les pilotes."

Propos recueillis par Oleg Karpov