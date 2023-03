Comment Haas a économisé 250 000 dollars en s'en tenant au minimum

Charger le lecteur audio

Même si toute l'attention était portée sur les nouvelles monoplaces et leur niveau de compétitivité lors des essais de Bahreïn, les observateurs ont malgré tout remarqué le changement qui a eu lieu sur le coin du muret des stands alloué à Haas. En effet, la taille de la structure dans laquelle siègent les membres clés de l'équipe lors d'un week-end de Grand Prix a été réduite pour n'accueillir plus que trois sièges. En 2023, ceux-ci seront réservés à Günther Steiner (Team Principal), Peter Crolla (chef d'équipe) et Ayao Komatsu (responsable de l'ingénierie).

Un espace de travail réduit au strict minimum donc, mais avec un avantage majeur à la clé : puisque la nouvelle structure à trois places est plus petite que celle des années précédentes, divisée en deux parties et comprenant six sièges, les coûts de son transport sont, par conséquent, plus petits également. C'est ainsi une économie de 250 000 dollars qui a été réalisée par l'équipe américaine, et cette somme sera consacrée au développement de la VF-23.

"Quand vous avez besoin d'un meilleur rendement, vous passez tout en revue", a expliqué Steiner au micro de Motorsport.com. "Quand vous avez besoin d'argent à investir dans le développement, parce que nous avons le plafond budgétaire, dans quoi le dépensez-vous ? Dans les six personnes qui sont là-bas [sur le muret des stands] ou dans les évolutions pour la voiture ? Je sais ce que nous faisons."

Le nouveau "pitwall" de Haas

"Les gars ont eu cette idée, j'ai dit que ça ne me posait pas de problème non plus de rester [dans le garage]. Je n'ai pas besoin d'être là. Ils ont dit qu'avec trois sièges, nous pouvons couvrir ce que nous avons besoin de couvrir, et nous réorganisons. Mais c'est surtout une économie faite afin de mettre cet argent dans le développement, parce que nous avons atteint le plafond budgétaire."

En effet, la signature d'un nouveau sponsor titre fin 2022 a permis à Haas d'augmenter son budget au point d'atteindre pour la première fois de son histoire la limite du plafond budgétaire. Cet afflux d'argent permettra à l'équipe de mener un développement continu de sa F1 cette saison, ce qui n'avait pas été le cas les années précédentes, et Steiner ne compte pas dépenser inutilement.

"Lorsque vous avez un plan en place, comme cette année, vous êtes beaucoup mieux préparés", a-t-il résumé. "Nous avons donc un plan en place et nous espérons que nous aurons des évolutions bientôt. Si [les nouvelles pièces] donnent satisfaction dans la soufflerie, il est certain que nous les fabriquerons et les apporterons sur le circuit. Je ne suis pas du genre à simplement installer le package, dépenser de l'argent et ne rien faire s'il n'apporte rien. Nous mettons donc en place des échéanciers et voyons ce que l'on peut développer."

"Et c'est ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'un package complet, d'un petit carénage, d'un aileron avant, peu importe, nous avons maintenant un bon budget pour réaliser des améliorations et nous l'ajustons au fur et à mesure, pendant que nous trouvons de la performance dans la soufflerie. Nous ne sommes pas en train de définir une nouvelle carrosserie que nous voulons à tout prix pour Barcelone pour qu'elle ne donne aucun avantage."

Propos recueillis par Adam Cooper