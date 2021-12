Haas F1 conserve son pilote de réserve pour 2022

Pietro Fittipaldi et Haas F1 ont trouvé un accord pour continuer leur collaboration lors de la saison 2022. Le Brésilien, âgé de 25 ans, sera à nouveau le pilote d'essais et de réserve de l'écurie américaine pour la prochaine campagne. Il occupera ce poste pour la quatrième année consécutive, et a surtout été mis en lumière l'an passé, quand il a fait ses débuts en Grand Prix après l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn. Il avait pris le départ des épreuves de Sakhir puis d'Abu Dhabi pour le compte de la structure, terminant successivement 17e et 19e.

Cette année, Haas a renouvelé l'intégralité de son duo de pilotes, se séparant de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen pour accueillir deux débutants, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. L'équipe n'a quasiment pas travaillé sur sa monoplace 2021 pour se focaliser en premier lieu sur la révolution réglementaire de 2022.

"Je suis naturellement très heureux et excité à nouveau par l'opportunité de poursuivre mon association avec Uralkali Haas F1 Team", a déclaré Fittipaldi. "Je suis avec l'équipe depuis quelques saisons maintenant et je me sens comme dans une famille. J'ai beaucoup appris et j'espère pouvoir continuer à y contribuer avec l'introduction de la nouvelle génération de Formule 1 en 2022. Il sera passionnant de voir ce qui va se passer avec le nouveau package et je suis évidemment aussi impatient que le reste de l'équipe de voir ce que la VF-22 va accomplir sur la piste."

Dans un contexte de pandémie mondiale toujours active, avoir un pilote de réserve prêt à rouler est devenu plus important qu'auparavant pour chaque écurie.

"La décision de garder Pietro comme pilote d'essai et de réserve officiel a été très simple pour nous", a déclaré le directeur de l'équipe, Günther Steiner. "Pietro connaît très bien les rouages de notre équipe, puisqu'il est avec nous depuis si longtemps maintenant. Il nous a prouvé l'année dernière qu'il était prêt à prendre le volant quand il le fallait et, évidemment, sa présence dans l'équipe cette année a également apporté de la continuité. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation et nous avons hâte de l'avoir à nouveau à bord en 2022."