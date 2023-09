Aéro : pourquoi Haas F1 ne sera plus le dernier des Mohicans

À ce stade de la saison 2023, Haas demeure la seule écurie de Formule 1 dont la voiture ne s'appuie pas sur le concept "downwash", qui vise à faire descendre le flux d'air vers l'arrière du plancher et de la monoplace par le biais d'une rampe qui forme le dessus des pontons.

Au contraire, la structure américaine dispose d'une monoplace bâtie autour de la solution "inwash", avec la fameuse "baignoire" au sommet des pontons qui avait été la caractéristique majeure la plus remarquable de la Ferrari 2022. La Scuderia a toutefois fait le choix de l'abandonner cette année à partir du GP d'Espagne. Dans le même temps, Mercedes s'est passé à partir de Monaco de sa solution "zéro ponton", rejoignant également le rang des écuries s'inspirant de la philosophie downwash.

À partir du Grand Prix des États-Unis, disputé à Austin du 20 au 22 octobre, Haas va définitivement signer l'arrêt de mort de l'inwash avec l'introduction d'un package d'évolutions majeur où les pontons vont être drastiquement modifiés pour tendre vers la solution que Red Bull exploite à la perfection depuis l'an passé.

Ce choix a été fait avant la trêve estivale, l'équipe estimant s'être heurtée à un plafond de verre avec son concept actuel. La structure a réalisé de bonnes performances en qualifications cette année mais peine à concrétiser cela en course, avec jusqu'ici seulement 11 points inscrits en 14 manches.

"C'est notre plus gros problème avec le concept que nous avons actuellement, nous ne parvenons plus à trouver la moindre performance", a déclaré Günther Steiner, le directeur de Haas. "Nous avons travaillé toute l'année et ça n'a rien donné."

"À un moment donné, il faut faire quelque chose de différent, et nous ne pouvons pas continuer à nous heurter à un mur alors que les autres ne cessent de progresser. McLaren a changé le système de cette manière, et ils ont fini par trouver quelque chose. Donc, au bout d'un moment, il faut changer de concept, et il faut regarder la réalité en face."

Haas sera la dernière équipe à rejoindre le rang du concept "downwash".

L'échec de Haas dans sa quête de performance a eu comme effet positif de ne pas trop entamer son budget en matière de fabrication de pièces évoluées, lui laissant ainsi la marge financière pour mettre en place les changements prévus au Texas.

"Le plan était d'avoir plus d'améliorations avec le concept actuel", a expliqué Steiner. "Mais comme nous n'avons pas trouvé de performance, nous n'avons pas introduit d'améliorations cette année. Il ne sert à rien de fabriquer des pièces si la voiture ne va pas plus vite [avec], alors comme nous n'avons pas dépensé cet argent, nous pouvons désormais le consacrer à cette grosse amélioration."

La VF-23 étant conçue autour de l'inwash, le passage à des pontons downwash ne pourra pas se faire sans quelques limites architecturales. Toutefois, Steiner estime que ce que l'écurie pourra apprendre avec ce package servira pour 2024. "Nous ne savions pas si nous devions le faire cette année ou non, mais l'an prochain, nous allons nous engager à fond dans cette voie."

"Nous nous sommes donc dit 'faisons quelque chose cette saison, afin d'en apprendre le plus possible sur ce concept pour l'année prochaine'. Et peut-être apprendrons-nous quelque chose que nous pourrons ensuite intégrer à la voiture 2024, ainsi qu'en dehors de la piste."

Avec Jonathan Noble