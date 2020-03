Haas nomme Fittipaldi et Delétraz comme réservistes

Pietro Fittipaldi était déjà pilote d'essais officiel de l'écurie américaine l'an dernier, tandis que Louis Delétraz jouait un rôle crucial sur le simulateur aux côtés du Brésilien pour assurer la corrélation avec la piste. Tous deux vont continuer sur cette lancée lors de la saison 2020, quand celle-ci commencera (au plus tôt en juin avec le Grand Prix du Canada).

"Nous comptions faire cette annonce en marge du Grand Prix d'Australie pour lancer la saison, mais la pandémie de COVID-19 en cours est devenue prioritaire", déclare Günther Steiner, directeur d'équipe. "Pietro et Louis ont tous deux fait leurs preuves auprès de nous lors des 12 derniers mois et nous sommes ravis de les confirmer tous deux au poste de pilote d'essais et de réserve pour Haas F1 Team. Leur travail sur le simulateur nous a indéniablement été précieux face à nos difficultés de la saison dernière et nous sommes ravis de leur présenter de nouvelles opportunités de développer leur relation avec l'équipe en 2020, lorsque nous reprendrons le travail."

Bien que les deux jeunes hommes soient nommés pilotes de réserve, seul Delétraz pourra remplacer Romain Grosjean ou Kevin Magnussen le cas échéant, étant titulaire d'une Super Licence. Fittipaldi, lui, n'y est pas éligible.

