Haas gèle le développement tant que les revenus sont incertains

Comme toutes les écuries de la grille, Haas F1 ne cache pas son soulagement de voir la saison 2020 de Formule 1 débuter le mois prochain. Ce sera le cas avec deux Grands Prix consécutifs disputés en Autriche, sur le Red Bull Ring, avant au moins six autres épreuves européennes. Néanmoins, le doute demeure sur le nombre de courses que comportera le calendrier complet, alors que rien n'est encore figé et que les dirigeants de la catégorie reine planchent sur la deuxième partie de saison. Or cela ne fait qu'accentuer l'incertitude qui règne autour des questions financières et des revenus dont pourront bénéficier les équipes.

Lire aussi : Que change le nouveau protocole dans les garages ?

Dans un tel contexte, l'équipe américaine se refuse à jouer avec le feu. Ainsi, elle ne prévoit pas dans l'immédiat de faire évoluer sa VF-20 et de se lancer dans des investissements lourds pour le développement de cette monoplace.

"Pour le moment, nous ne prévoyons aucune évolution tant que nous ne saurons pas exactement ce que nous faisons cette année sur le plan budgétaire, ni ce que nous faisons au niveau des courses", explique Günther Steiner, directeur de Haas F1, dans un entretien accordé à certains médias dont Motorsport.com. "Je ne peux pas dépenser d'argent si je ne sais pas ce que je vais avoir. Il n'y a aucun intérêt à le faire en ce moment. Nous devons être très prudents dans ce que nous faisons, car nous savons que les revenus vont chuter en ayant moins de Grands Prix et des courses sans public. Alors tant que ça n'est pas très clair, je suis très prudent."

Sur le plan sportif, cette décision représente un risque non négligeable, qui est celui d'être dépassé par une concurrence qui, elle, ferait évoluer sa monoplace 2020 dans d'autres proportions. Toutefois, Steiner assume cet aspect en estimant que le risque économique serait beaucoup plus périlleux : "Il faut prendre des décisions maintenant. Le pire serait de dépenser de l'argent maintenant puis de ne pas en avoir."

Haas est également une écurie échaudée par la mauvaise voie sur laquelle peut envoyer un développement raté. L'équipe en a fait les frais l'an passé avec la VF-19, au point de revenir en cours de saison à des pièces qui dataient du premier Grand Prix.

"Nous avons beaucoup appris au sujet des évolutions", confirme Steiner. "Elles ne sont jamais aussi bonnes que ce que l'on espère. De nos jours, on peut faire beaucoup sur la première voiture. Selon moi, ce n'est pas une nécessité d'en avoir. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de ne pas faire d'erreurs. Ce sera décisif. C'est pourquoi nous avons emprunté ce chemin en ne nous risquant pas à prévoir quelque chose que nous ne pourrions pas nous permettre ensuite. Ce serait pire, car nous ne pourrions pas nous rendre sur les derniers Grands Prix. Nous ne prendrons aucun point si nous n'avons pas d'argent. Il s'agit donc de gérer une entreprise, et nous sommes satisfaits de le faire ainsi. Nous savons ce que nous faisons et nous sommes satisfaits de cette décision."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith

Voir aussi :