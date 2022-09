Un ancien ingénieur de Hülkenberg débarque chez Haas

Charger le lecteur audio

Mark Slade va rejoindre Haas et travailler aux côtés de Kevin Magnussen à partir du Grand Prix de Singapour 2022 de F1, à la fin du mois. Il remplacera officiellement à ce poste Ed Regan, ce dernier étant sur le départ de l'écurie en fin de saison et ayant été replacé au sein de l'usine pour les mois à venir. Il n'était d'ailleurs pas présent lors de la triple manche Spa-Zandvoort-Monza, où c'est Dominic Haines qui assistait le pilote danois.

Slade a longtemps travaillé du côté de l'usine d'Enstone, sous les diverses identités récentes de l'écurie, notamment aux côtés de Kimi Räikkönen du temps de Lotus ou encore de Nico Hülkenberg du temps de Renault. Plus récemment, il avait été associé à Esteban Ocon mais la relation entre les deux hommes n'avait pas réellement convaincu et il avait été remplacé dans ce rôle par Josh Peckett début 2021 chez Alpine, avant de quitter la structure.

Avant Enstone, Mark Slade a travaillé pendant près de deux décennies chez McLaren (entre 1991 et 2010), en étant notamment ingénieur auprès de Mika Häkkinen, David Coulthard mais également de Räikkönen et de Heikki Kovalainen. Il avait rejoint Renault fin 2010 avant d'effectuer un court passage d'une année chez Mercedes en 2011 pour travailler avec Michael Schumacher, assisté entre autres par l'actuel ingénieur de course de Lewis Hamilton, Peter Bonnington.

Mark Slade chez Renault en 2018

Slade est particulièrement connu dans le monde de la Formule 1 pour avoir été l'un des acteurs des sorties radiophoniques remarquées de Räikkönen dans sa période Lotus. Il est également très apprécié des pilotes avec lesquels il a tissé des liens étroits, comme Kovalainen, qui l'a connu chez McLaren en 2008 et 2009, puis lors de son bref passage chez Lotus en 2013.

"Je pense que le fait d'avoir Mark Slade comme ingénieur a été un facteur important", a déclaré le Finlandais à Motorsport.com à propos de leur relation. "Il était relativement facile de commencer à travailler avec lui [chez Lotus] parce que je le connaissais depuis l'époque McLaren, et je connaissais sa façon de travailler."

"Il savait aussi ce dont j'avais besoin. Si je me perdais, en fait, il pouvait faire des suggestions juste en regardant la télémétrie, donc c'était vraiment utile. J'ai passé de bons moments chez McLaren avec lui et il a travaillé avec de très bons pilotes, et c'est évidemment un grand ingénieur."

L'arrivée dans les rangs de Haas d'un ancien ingénieur de Hülkenberg, qui est parmi désormais parmi les favoris pour occuper le baquet 2023, est un clin d'œil intéressant.



