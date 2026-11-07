Formule 1 GP de São Paulo

Câmara plutôt que Hirakawa : Komatsu justifie le choix de Haas à Interlagos

Ayao Komatsu explique pourquoi il a préféré offrir ses débuts en Formule 1 à Rafael Câmara plutôt que de maintenir Ryo Hirakawa dans le baquet Haas à Interlagos.

Benjamin Vinel

Publié: 7 nov. 2026, 14:54

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, affirme que sa décision d'offrir à Rafael Câmara ses débuts en Formule 1 à l'occasion du Grand Prix de São Paulo, plutôt que de conserver Ryo Hirakawa dans le baquet, reposait "uniquement sur le professionnalisme".

En employant ce terme précis, Komatsu ne sous-entend pas qu'Hirakawa manque de professionnalisme, pas même dans le contexte de la mise à l'écart d'Esteban Ocon. Il explique simplement avoir cherché à agir "dans le meilleur intérêt" de l'écurie.

Ocon a été écarté après un différend survenu chez Haas à l'issue des essais libres du vendredi au Grand Prix de Mexico. Le pilote de réserve Hirakawa a alors retrouvé le baquet à partir des EL3, après avoir déjà participé aux EL1 en tant que rookie.

Le Japonais a été en moyenne sept dixièmes plus lent que son coéquipier Oliver Bearman en course, mais trois pénalités infligées à des adversaires après l'arrivée lui ont permis de marquer un point. Komatsu a néanmoins été impressionné par la progression de son compatriote tout au long de l'épreuve.

Hirakawa dispute ce week-end la finale du WEC à Monza au sein de l'équipage de la Toyota n°8, en tête du championnat. Il peut ainsi décrocher un troisième titre mondial, mais restait malgré tout une option pour Haas à Interlagos.

Komatsu a finalement choisi Câmara, recrue de Haas pour 2027. La séance d'essais TPC (Testing of Previous Cars) organisée à Portimão, durant laquelle le Brésilien avait nettement dominé Hirakawa dans la lutte pour le baquet de l'année prochaine, a joué un rôle déterminant.

"Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ce n'était pas une décision évidente qui consistait à dire : 'Nous l'avons signé pour l'année prochaine, alors autant le faire débuter le plus tôt possible'. Il y a toujours un risque."

Ryo Hirakawa à Mexico.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Bien sûr, je ne connais pas Rafa depuis de nombreuses années, mais ce que j'ai vu à Portimão, lorsque nous avons organisé cette confrontation, c'est sa manière de se comporter, de gérer toute cette pression, de créer un environnement qui lui permettait de se concentrer et de performer. Tout ce qui entourait sa prestation, au-delà du chrono qu'il a réalisé, lequel était impressionnant, m'a vraiment marqué. Son approche était extrêmement mature."

"Cela m'a donc donné davantage confiance. Je me suis dit que si nous nous lancions ensemble, avec un message clair et un objectif bien défini, nous pourrions gérer la situation. Si j'avais eu affaire à quelqu'un qui ne comprenait pas ce que devait être un environnement professionnel propice à la performance, ou qui se laissait facilement submerger ou emporter par certaines choses, je n'aurais peut-être pas pris cette décision."

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"Ensuite, j'ai discuté avec Rafa dimanche soir, lundi et mardi. Toutes ces conversations n'ont fait que renforcer ma conviction quant à sa capacité à se comporter de manière appropriée, à gérer toutes les situations, à faire abstraction du bruit extérieur, à se concentrer sur l'essentiel et à ne pas compliquer inutilement les choses. Ce que j'ai vu à Portimão, où les conditions de piste changeaient constamment, était très difficile à gérer."

"Et bien sûr, la pression était énorme pour lui, puisque c'était un baquet en F1 qui était en jeu. Mais il ne s'est pas focalisé sur le résultat, ni sur l'idée qu'il devait absolument produire une performance pour décrocher ce volant. Il s'est concentré sur ce qu'il sait faire, à savoir son ressenti naturel exceptionnel. Il a écouté ses sensations et adapté sa conduite aux conditions de piste, qui changeaient littéralement à chaque tour."

"De l'extérieur, on voyait qu'il gérait tout cela avec beaucoup de calme. Il maîtrisait son état d'esprit et la pression, sans chercher à poursuivre quelque chose qui échappait à son contrôle. Il s'est simplement concentré sur ce qu'il était capable de faire. C'était impressionnant. Et je suis convaincu que nous pouvons retrouver le même état d'esprit ici. C'est pourquoi j'ai finalement fait ce choix."

Interrogé sur les décisions qu'il a dû prendre au cours des sept derniers jours, Komatsu a expliqué : "Au bout du compte, honnêtement, je suis le directeur de cette écurie et chacune de mes décisions repose uniquement sur cette question : 'Que dois-je faire dans le meilleur intérêt de cette équipe, en tant que directeur de cette équipe ?' Pas même en tant qu'Ayao Komatsu. Cela n'a aucune importance."

Rafael Câmara fait ses débuts en F1 à Interlagos.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Dans ce sens, cela me permet de garder les idées claires. Je savais ce que je devais faire à chaque étape. Même pour cette décision concernant le pilote à installer dans la voiture au Brésil, j'avais évidemment davantage d'éléments émotionnels à prendre en compte, si l'on peut dire, mais je devais prendre une décision reposant uniquement sur le professionnalisme."

"Chaque fois que je dois prendre une décision difficile, je reviens à ce principe. Cela me permet de garder les idées claires."

"Bien sûr, ce n'est pas facile, mais au moins, je suis en paix avec moi-même, car chacune de mes décisions, y compris celle concernant le pilote qui allait prendre le volant ici, est une décision purement professionnelle. J'ai d'ailleurs expliqué moi-même mon choix à Ryo par téléphone, évidemment."

Concernant les trois dernières manches de la saison, alors que la F1 souhaite toujours maintenir les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi malgré l'instabilité provoquée par la guerre en Iran, Komatsu a indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise. Actuel leader du championnat de Formule 2, Câmara est en principe censé participer aux épreuves de la catégorie organisées au Moyen-Orient.

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