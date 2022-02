Haas dévoilera sa livrée 2022 dès demain

Charger le lecteur audio

L'ouverture du bal des présentations 2022, c'est pour demain ! Haas va devancer toutes les équipes de la grille et dévoiler ce vendredi les premières images de la livrée qui sera peinte sur la monoplace propulsée par l'unité de puissance Ferrari cette saison.

Il faudra sans doute attendre pour découvrir véritablement la nouvelle F1 conçue en partenariat avec Dallara et sous la direction de Simone Resta, car l'écurie américaine pourrait révéler les premiers rendus visuels sur une monoplace proche du concept présenté l'an dernier par Liberty Media et illustrant les changements entraînés par le tout nouveau Règlement Technique.

Après avoir dévoilé ses nouvelles couleurs, Haas, qui n'a pas inscrit le moindre point au championnat en 2021, enverra Mick Schumacher et Nikita Mazepin en piste à la fin du mois, du 23 au 25 février, pour la première session d'essais hivernaux prévues, sur le circuit de Barcelone.

D'ici là, de nombreuses écuries du plateau auront dévoilé leur nouvelle monoplace, car le programme s'annonce chargé à partir de la semaine prochaine. Red Bull a également officialisé aujourd'hui la date de sa présentation, qui aura lieu le mercredi 9 février, à la veille de celle d'Aston Martin. McLaren clôturera la première semaine le vendredi 11 février.

AlphaTauri, Ferrari et Mercedes ont tous donné rendez-vous la semaine suivante, tandis qu'Alfa Romeo utilisera une livrée temporaire à Barcelone et présentera la C42 en bonne et due forme dans la foulée. Désormais, il n'y a plus que l'écurie Williams qui n'a pas communiqué ses plans pour découvrir sa nouvelle monture.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 4 février Haas (livrée) VF-22 12h 9 février Red Bull RB18 ? 10 février

Aston Martin AMR22 15h 11 février

McLaren MCL36 20h 14 février

AlphaTauri AT03 12h 17 février

Ferrari F1-75 14h 18 février

Mercedes W13 ? 21 février Alpine A522 ? 27 février Alfa Romeo C42 9h ?

Williams FW44