Formule 1

Haas maintient Rafael Câmara en F1, mettant fin à ses espoirs de titre en F2

Le Brésilien disputera les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi pour engranger de l'expérience en vue de 2027, alors qu'il compte sept points d'avance sur Nikola Tsolov au championnat de Formule 2.

Filip Cleeren

Publié: 22 nov. 2026, 18:41

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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Le rookie de Haas Rafael Câmara terminera la saison avec l'écurie américaine au Qatar et à Abu Dhabi, mettant de fait un terme à ses chances de titre en F2.

Câmara a été officiellement annoncé en octobre comme remplaçant à temps plein d'Esteban Ocon pour 2027. Il a été promu plus rapidement que prévu après la dégradation des relations entre Ocon et l'écurie américaine.

Après que le pilote d'essais Ryo Hirakawa a pris le volant de la monoplace d'Ocon à mi-parcours du week-end du Grand Prix du Mexique, Câmara a fait ses débuts en F1 à domicile, au Brésil, avant de retrouver le VF-26 ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas.

Les deux dernières manches posaient toutefois un dilemme plus important : le pilote de 21 ans occupe la tête du championnat de F2 avec sept points d'avance sur Nikola Tsolov, membre du programme junior de Red Bull. Les pilotes ne peuvent pas participer à la F1 et à la F2 lors d'un même week-end.

Haas a finalement décidé de maintenir le Brésilien dans le baquet jusqu'à la fin de la saison, plutôt que de rappeler Hirakawa, afin de lui permettre d'accumuler un maximum d'expérience avant ses débuts en tant que titulaire en 2027.

"Nous sommes ravis de pouvoir terminer la saison avec Rafa au volant et de capitaliser sur ses deux premières apparitions en course avec l'équipe, au Brésil et aux États-Unis", a déclaré Ayao Komatsu, directeur de Haas.

"Je suis heureux que Rafa ait abordé chaque séance en piste comme une occasion d'apprendre et qu'il se soit davantage intégré à l'équipe. Nous allons désormais pouvoir terminer la saison ensemble, ce qui est bénéfique pour tout le monde à l'approche d'une intersaison relativement courte et du lancement de nos préparatifs pour 2027."

Rafael Camara, Haas

Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Câmara a terminé 20e après des débuts difficiles sous la pluie à Interlagos, puis a pris la 16e place à Las Vegas.

Tsolov n'a désormais besoin que de sept points pour revenir à hauteur de Câmara. L'absence de ce dernier renforce également les chances d'Alex Dunne, troisième du championnat, qui accuse 18 points de retard sur le Brésilien.

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