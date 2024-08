Le matériel de Haas saisi par les autorités à Zandvoort

Le litige qui oppose l'écurie Haas à son ancien sponsor Uralkali n'est toujours pas réglé et vient polluer le Grand Prix des Pays-Bas de l'écurie américaine, qui assure toutefois continuer de travailler à la résolution de cette affaire.

Le mois dernier, l'entreprise russe a affirmé que Haas n'avait pas payé le remboursement ni livré une monoplace qui lui sont dus dans le cadre de la fin de leur accord, rompu il y a deux ans et demi en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Depuis, l'affaire a fait l'objet d'un arbitrage en Suisse, qui a donné raison à l'écurie pour avoir mis un terme prématuré au partenariat, mais qui lui a imposé de restituer le solde du financement de sponsoring pour la période allant au-delà du 4 mars 2022 et qui s'élèverait à environ 9 millions de dollars. De plus, il a été demandé à Haas de respecter une clause du contrat qui exigeait qu'elle livre à Uralkali une F1 de l'équipe datant d'au moins 2021.

Uralkali réclamant que cette décision soit respectée par Haas, la justice a de nouveau été saisie. D'après les informations de Motorsport.com, des huissiers et des forces de l'ordre étaient dans le paddock de Zandvoort jeudi soir et les biens de l'écurie ont été saisis.

Dans l'immédiat, cela n'empêche pas Haas de participer au Grand Prix des Pays-Bas, mais les autorités locales n'autoriseront pas le matériel à quitter le pays tant que le remboursement réclamé par Uralkali n'aura pas été effectué.

"Nous savons que des huissiers néerlandais, accompagnés de la police, sont arrivés hier soir chez Haas dans le paddock et ont dressé l'inventaire de tout le matériel de course et autres biens", a confirmé à Motorsport.com un porte-parole d'Uralkali. "C'est la conséquence attendue du refus de Haas d'obéir à la décision d'arbitrage accordant un paiement et une monoplace à Uralkali."

"La décision arbitrale a été rendue le 12 juin avec effet immédiat et a été ignorée par Haas. Haas a eu plus de deux mois pour appliquer la décision et, comme nous l'avons indiqué précédemment, Uralkali a contacté les représentants de Haas pour leur proposer des options sur la manière d'effectuer le paiement et sur l'endroit où envoyer la monoplace, sans jamais recevoir de réponse substantielle. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de problèmes de sanctions empêchant Haas de remplir ses obligations. Néanmoins, ces obligations n'ont pas été respectées."

"Nous sommes ravis d'apprendre que, à la suite de la visite des autorités néerlandaises hier soir, Haas tient enfin compte de la décision arbitrale. Uralkali ne souhaite rien d'autre que de recevoir ce qui lui a été accordé au cours d'une procédure judiciaire juste et espère que Haas agira rapidement pour rectifier la situation afin que toutes les parties puissent passer à autre chose."

L'un des obstacles évoqués par Haas serait de ne pas savoir où transférer l'argent mais cet argument ne semble pas avoir été pris en considération alors qu'Uralkali aurait désigné des comptes bancaires établis hors de la Russie pour recevoir le paiement.

"Haas a pleinement l'intention de verser à Uralkali toutes les sommes dues et convenues après l'arbitrage, et il n'y a aucune remise en cause de ces sommes", a réagi l'écurie américaine vendredi matin. "Haas travaille avec ses avocats pour s'assurer que les paiements se feront en conformité avec toutes les lois et réglementations américaines, européennes, britanniques et suisse. Nous continuerons à travailler avec Uralkali dans les jours à venir pour résoudre définitivement cette affaire."

Avec Oleg Karpov