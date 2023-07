Le nouveau tube de Haas pour contrer ses problèmes de pneus

Depuis le début de la saison, Haas souffre d'importants problèmes d'usure pneumatique en course l'empêchant de capitaliser sur certaines très bonnes positions de départ, comme ce fut le cas lors du GP du Canada avec Nico Hülkenberg, parti cinquième et arrivé 15e.

Il semble clair que cette caractéristique résulte d'un défaut de fond avec la VF-23 plutôt que d'une question de réglages. Pour tenter d'aller à la racine de ses problèmes, l'écurie américaine a introduit un niveau tube de Pitot sur l'avant de sa F1.

Selon les explications de Haas dans le document FIA recensant les nouveautés, cet élément dont la "perturbation aérodynamique [est] plus réduite" dispose d'une "fonctionnalité améliorée dans les opérations et l'analyse de données". Il s'agit, toujours selon l'équipe, d'un "instrument fondamental pour la travail en soufflerie et pour l'acquisition de paramètres aérodynamiques".

L'équipe de poursuivre : "Sur une voiture de course, et en particulier sur un modèle de F1, cela nécessite une précision dans l'acquisition des données et une fiabilité pour toutes les conditions que l'on peut rencontrer pendant une course. Nous avons choisi d'améliorer la qualité globale avec une combinaison de pièces et d'instruments de dernière génération."

Selon les informations de Motorsport.com, Haas espère que les données récoltées lui permettront d'avancer sur la question de l'usure pneumatique.

Jugeant qu'il s'agit d'un problème "plus fondamental que de réglages", Kevin Magnussen a expliqué : "Je pense que par rapport à 2019 [où Haas avait également tendance à bien se qualifier puis à rétrograder, ce qui avait été mis sur le compte d'un déséquilibre aérodynamique intrinsèque], il s'agit d'un ensemble de règles très différent."

Les Haas lors des EL1 du GP d'Autriche.

"La réglementation pour les voitures est très différente cette fois-ci. Nous ne pouvons donc pas pointer du doigt la même chose sur la voiture et dire 'c'est encore ça'. C'est le même genre de problème, où nous pouvons être rapides sur un tour, puis sur un relais nous usons plus nos pneus et nous avons plus de mal dans le trafic que nos concurrents."

"C'est ce genre de choses. Lorsque nous sommes seuls dans de l'air propre, nous sommes plus ou moins là où nous nous attendons à être. C'est quand nous tombons dans le trafic ou quand c'est difficile pour les pneus, si c'est bosselé – des choses comme ça – que l'inconstance est trop grande."

Magnussen a également suggéré que la VF-23 avait une fenêtre de fonctionnement étroite, ce qui contribue à ces fluctuations. "Généralement, au cours des week-ends, vous êtes P8 lors d'une séance, puis P18 lors de la suivante, et vous vous retrouvez dixième la fois d'après."

"La fenêtre dans laquelle elle fonctionne bien est très étroite. Quand ça marche bien, c'est vraiment bon – on peut se qualifier dans les cinq premiers. Et quand ce n'est pas le cas, nous sortons en Q1. Il y a beaucoup de hauts et de bas."

"Le problème d'usure des pneus est encore plus marqué dans le trafic. C'est bien pire. Il n'y a jamais de moment dans le week-end où nous nous disons 'OK, on est suffisamment bien'. On veut toujours être plus performants sur tous les points."

"Mais je pense qu'il s'agit d'un problème sous-jacent qui s'aggrave en course, lorsque vous devez rouler plus longtemps avec les pneus, qu'il y a d'autres voitures à suivre et que cela s'aggrave sur les pistes bosselées. Encore une fois, la fenêtre dans laquelle la voiture fonctionne bien est trop étroite."

Avec Alex Kalinauckas