Les pilotes Haas vont essayer une Ford de NASCAR à Austin

Tony Stewart, copropriétaire de l'équipe sœur de Haas en NASCAR, Stewart-Haas Racing, va embarquer Romain Grosjean et Kevin Magnussen sur le siège passager d'une voiture spécialement conçue pour une démonstration, sur le Circuit of the Americas, jeudi. Par la suite, les deux pilotes de F1 pourront prendre le volant de la Ford Mustang numéro 14. Stewart avait déjà donné à Magnussen un roulage en sprint car, ce qui avait été filmé par les caméras de Netflix pour le documentaire 'Drive to Survive'. Magnussen n'a jamais roulé ailleurs qu'en monoplace, même s'il a déjà testé une Mercedes de DTM.

"Une voiture de DTM est très aérodynamique", a expliqué le Danois. "Elles ont beaucoup d'appui. Une voiture de stock car n'a presque pas d'appui. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça sera. Je n'ai jamais piloté de NASCAR avant. Je suis presque sûr que ce sera très différent de l'autre voiture que je pilote sur le COTA. Les NASCAR sont légendaires, j'ai toujours voulu en essayer une. Bien sûr, c'est d'habitude les ovales qui sont son élément, mais ils roulent aussi sur des circuits routiers."

"Ce sera intéressant d'essayer et de s'amuser. J'avais pris mes marques assez vite dans la sprint car en octobre dernier grâce aux conseils [de Tony], et grâce au fait qu'il soit monté dans la voiture avant pour me montrer comment faire avant que je ne prenne la place. J'ai passé un bon moment avec Tony. C'est un excellent instructeur et il connait ces choses. Son expérience et sa connaissance en stock car sont sûrement tout aussi impressionnantes."

Grosjean a pour sa part piloté une Ford de GT1 en 2010, avant de revenir en F1, et avait été lié à une pige en NASCAR pour une course sur circuit routier : "Je pense qu'on devra écraser les freins un peu plus tôt que nous le faisons avec une voiture de Formule 1. Nous verrons comment le moteur répond lorsque l'on appuie sur l'accélérateur. J'ai vraiment hâte, je pense que ça va être génial, que ce sera une bonne expérience. Et avoir Tony Stewart pour nous aider et nous donner des conseils sera incroyable."

De son côté, Stewart reprendra le volant d'une NASCAR pour la première fois depuis qu'il s'est concentré sur les sprint cars : "C'est dur de croire que ça fait trois ans que je n'ai pas conduit de stock car. Mais voir certaines de ces courses sur circuit routier, spécialement le Roval de Charlotte, a un peu piqué mon intérêt, et c'est une bonne manière de satisfaire cet appétit, en quelque sorte."

"Je ne suis jamais allé sur le COTA. Tout ce que j'en sais, je l'ai vu à la télé ou sur iRacing, dans mon simulateur. J'aime bien cela, même après deux décennies en NASCAR, il y a encore de nouvelles choses à vivre. Je n'ai pas piloté sur ce circuit et Kevin et Romain n'ont jamais piloté de stock car. On va réussir ensemble."