Haas va flirter avec le plafond budgétaire grâce à MoneyGram

À la veille des premiers tours de roue du Grand Prix des États-Unis 2022 de Formule 1, Haas a annoncé l'arrivée pour 2023 d'un nouveau sponsor titre, l'entreprise de transferts de fonds américaine MoneyGram. Il s'agit bien entendu d'une bonne nouvelle sur le plan financier pour la structure, dont l'accord avec son précédent partenaire titre, la société russe spécialisée dans la production de potasse Uralkali, avait été abrogé en début d'année sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Même si Haas a toujours indiqué que la fin de cette relation n'aurait pas d'impact sur le fonctionnement de l'écurie, elle restait évidemment ouverte à l'arrivée de sponsors d'importance. Son modèle économique fait qu'elle fonctionne actuellement nettement en dessous du plafond de dépenses (qui se situe autour de 140 millions de dollars), mais Günther Steiner a expliqué que l'arrivée de MoneyGram allait désormais lui offrir l'opportunité d'atteindre cette limite.

"Avec cet accord, nous pouvons aller jusqu'au plafond budgétaire, et ainsi tout le monde sera sur une plateforme similaire", a déclaré le directeur de Haas. "Évidemment, les grandes équipes peuvent dépenser davantage en dehors du plafond budgétaire. Je dis toujours qu'avec le plafond budgétaire, à moyen et long terme, il ne devrait plus y avoir ce problème de ne pas pouvoir se battre pour les podiums. Et c'est ce que nous voulons faire."

"Avec cet accord, je pense que nous faisons un pas en avant et que dans quelques années, nous pourrons nous battre pour des podiums. Je ne promets pas [ça] pour l'année prochaine, parce que nous sortons de deux très mauvaises années pour nous, mais nous nous sommes plutôt bien remis et nous allons continuer à progresser."

Alex Holmes, PDG de MoneyGram, et Günther Steiner, directeur de Haas

En 2021, Haas a fait le choix de sacrifier la saison pour préparer le tournant réglementaire de 2022 et n'a inscrit aucun point. Si la campagne actuelle a commencé de façon prometteuse, avec une cinquième place pour Kevin Magnussen à Bahreïn (ce qui constitue toujours actuellement le meilleur résultat de la VF-22), l'écurie a depuis glissé dans la hiérarchie et se situe actuellement en huitième position chez les constructeurs, à égalité de points avec AlphaTauri.

Steiner a par ailleurs souligné qu'il faudrait "du temps" pour que Haas tire pleinement parti d'un fonctionnement au niveau du plafond budgétaire, mais il a qualifié l'accord "de nouvelle étape pour Haas F1, qui [leur] permettra de vraiment [se] battre avec d'autres équipes au même niveau".

"Maintenant, c'est à nous de faire du bon travail", a-t-il ajouté. "Comme vous le savez, je n'ai jamais eu peur de travailler dur ou de demander à l'équipe de travailler dur pour réaliser certaines choses. C'est ce que nous continuerons à faire tant que je serai là."