Haas : Un recrutement "jamais vu dans l'histoire de l'équipe" en F1

Ayao Komatsu a été nommé directeur de l'équipe américaine Haas au début de l'année 2024, après que son propriétaire Gene Haas a décidé de se séparer de son ancien team principal, Günther Steiner. L'année passée, l'écurie avait terminé dernière du championnat des constructeurs et son propriétaire ne voulait pas fournir plus de capital tant qu'elle n'aurait pas montré qu'elle pouvait s'améliorer avec ce qu'elle avait déjà, une approche qui a frustré Steiner.

Ayao Komatsu, cependant, a toujours insisté sur le fait que Haas devait précisément en être capable. Or, avec sa nouvelle monoplace VF-24, l'équipe américaine a déjà marqué 56% de points en plus qu'en 2023, alors qu'il reste encore dix manches cette saison. En conséquence, l'ex-ingénieur en chef de Lotus a demandé à ses patrons de lancer une nouvelle campagne de recrutement, ce qui, selon Motorsport.com, avait été précédemment rejeté, après le GP d'Australie 2024, où Haas avait réalisé sa première double entrée dans les points depuis le GP d'Autriche 2022.

Désormais, Haas prévoit d'augmenter d'environ 10% la taille de son équipe. Celle-ci compte actuellement environ 300 personnes, soit beaucoup moins que les milliers de personnes employées dans les meilleures écuries de F1.

"Nous avons montré que nous pouvions améliorer les performances", a déclaré Komatsu à Motorsport.com lors d'une interview exclusive. "Ce dont nous avons besoin pour convaincre le propriétaire, c'est de la performance. Il se demande toujours : 'Nous voulons nous améliorer, comment pouvons-nous aller plus vite ?'. Donc, nous devons montrer petit à petit que nous pouvons travailler ensemble, même avec les mêmes ressources."

"Maintenant, même si nous sommes en train de faire un recrutement énorme que nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'équipe Haas F1, ces personnes ne sont pas encore à bord, donc nous sommes encore largement de la même taille. Mais quand vous travaillez ensemble, l'atmosphère est tellement différente. Et quand l'atmosphère est différente, quand il y a tellement de positivité, les gens travaillent évidemment mieux, ils sont plus performants. C'est la plus grande différence, je pense."

En Australie, Haas a signé son premier doublé dans les points depuis le GP d'Autriche 2022. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Komatsu reconnaît également l'impact "énorme" de la venue du PDG de Haas Automation, Bob Murray, à la base de l'équipe à Banbury, lors des essais hivernaux et lors de plusieurs courses, pour démontrer qu'après avoir prouvé ce qui était possible avec le même niveau de ressources qu'en 2023, l'équipe Haas pouvait faire encore mieux avec plus.

Outre cette campagne de recrutement, Haas recevra l'année prochaine un nouveau motorhome pour la première fois de son histoire en F1, ce qui, selon l'équipe, est important pour améliorer le moral des troupes ainsi que les installations pour les invités et les sponsors.

"Ma stratégie consistait à impliquer des gens comme Bob, qui a été le bras droit de Gene pendant 38 ans, ainsi que Gene, pour leur faire comprendre ce qu'il faut pour réussir en Formule 1", explique Komatsu. "La stratégie précédente a pu être opposée, mais ma stratégie depuis le premier jour est la suivante : 'Si le propriétaire ne comprend pas la réalité, il va évidemment s'énerver parce qu'il s'attend à un résultat que nous ne pouvons pas atteindre'."

"Mais pour que ses attentes soient justes, j'avais vraiment besoin qu'il comprenne mieux ce qu'il faut faire pour réussir en Formule 1. Et Bob en est un élément clé. C'est donc formidable. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que Bob s'est également engagé lorsqu'il m'a fait signer. Il m'a dit : 'Ayao, je vais te soutenir, je vais travailler avec toi'. Cela prouve que Gene, Bob et notre société mère s'engagent. Et puis, Bob soutient cela à 100% par ses actions. Je leur en suis vraiment reconnaissant."