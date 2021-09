Haas pourrait recruter un réserviste expérimenté pour 2022

Après avoir longtemps eu un duo de pilotes expérimentés, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ayant fait équipe chez Haas pendant quatre saisons, la structure américaine a décidé, pour 2021, de faire confiance à un duo de rookies, composé de Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Une situation qui a plongé l'écurie, déjà en proie à d'importantes difficultés d'exploitation avec le duo précédent, dans un monde sans véritable référence même si la saison a été consciemment sacrifiée pour préparer la révolution réglementaire de 2022. Toutefois, ne pas bénéficier d'expérience pourrait s'avérer plus problématique encore l'an prochain.

Aussi, Günther Steiner reconnaît que la situation actuelle, où seul Pietro Fittipaldi, pilote lui aussi avec peu d'expérience en F1, est réserviste, n'est pas idéale. "Vous avez entièrement raison, nous n'avons pas de référence, la référence manque", a-t-il dit. "Et il s'agirait d'un pilote expérimenté. Donc je ne sais pas exactement comment nous allons faire, il y a plus d'une façon de faire ces choses. Nous en avons un peu parlé, mais nous n'avons encore rien fait."

"Mais je veux [d'abord] voir comment ils s'en sortent. Et on peut voir beaucoup de choses à partir des données, à quel point ils se sont améliorés et des choses comme ça, on peut tirer beaucoup d'informations. Quand on y sera, on trouvera une solution aussi pour ça si on en a besoin, et je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin."

Le problème est que pour que Haas puisse utiliser correctement un troisième pilote avec de l'expérience, il faudrait priver Mazepin et Schumacher d'un temps de piste de la plus haute importance la saison prochaine. "C'est toujours difficile si vous prenez un pilote de réserve comme référence, disons-le comme ça, [car] cela les priverait de voiture pendant les essais et tout le reste."

"Je vais en discuter en interne avec les ingénieurs, de ce qui est le mieux pour l'équipe, mais nous n'avons pas pris de décision. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Mais nous n'avons pas pris cette décision. Et j'espère que nous n'aurons pas à le faire, parce que ce n'est pas bon non plus si vous mettez quelqu'un juste pour vous donner une référence, et qu'ensuite [les pilotes de course] perdent du temps de roulage. C'est donc une décision très difficile à prendre."

"Et j'espère simplement que notre voiture sera suffisamment stable pour qu'ils puissent en tirer le maximum. Plus la voiture est bonne, plus il sera facile pour eux de la développer. Une voiture stable vous fait aller plus vite, parce qu'elle vous donne confiance."