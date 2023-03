Haas rejette les "fausses" allégations d'infraction aux sanctions russes

Charger le lecteur audio

Le réseau américain PBS a rapporté que l'entreprise Haas Automation, compagnie qui possède l'écurie Haas en Formule 1, avait directement fourni à la Russie des machines et des pièces. Cela constituerait une atteinte claire aux sanctions imposées par les États-Unis à l'État russe dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine qui a débuté il y a plus d'un an désormais. L'entreprise a directement répondu dans un communiqué en affirmant avoir toujours respecté les règles sur le sujet et qu'aucune machine n'avait été exportée vers la Russie depuis le 3 mars 2022.

PBS a notamment révélé que 18 machines fabriquées par Haas étaient utilisées en Russie, mais Haas a assuré de son côté qu'elles avaient été envoyées vers la Fédération avant l'entrée en vigueur des sanctions décidées par le gouvernement américain. La société a également indiqué avoir mis fin à la relation la liant à son ancien distributeur russe, en dépit du fait qu'elle n'avait pas d'obligation de le faire.

Le communiqué indique ce qui suit : "Le 3 mars 2022, peu après l'invasion russe de l'Ukraine, Haas Automation a mis fin, dans son intégralité, à sa relation avec son seul distributeur indépendant pour la Russie et la Biélorussie, Abamet Management. Depuis cette date, Haas n'a pas vendu ou expédié de machines, de pièces ou de logiciels à Abamet ou à qui que ce soit d'autre en Russie. Ce fait crucial a été communiqué au journaliste de PBS avant la diffusion de l'article."

"En outre, au moment où la société a mis fin à ses relations avec Abamet en mars, Haas a volontairement annulé 50 commandes de machines passées par Abamet, même si ces commandes auraient pu être autorisées en vertu de la réglementation américaine en vigueur en matière de contrôle des exportations et de sanctions."

Les deux F1 de l'écurie Haas lors du Grand Prix de Bahreïn.

Haas a ajouté qu'il était "faux" de suggérer que des livraisons d'équipement avaient été effectuées jusqu'en octobre de l'année dernière, tout en suggérant que si du matériel précédemment vendu avait changé de propriétaire par la suite, cela se serait fait sans son accord.

"Bien que Haas n'ait pas eu le contrôle physique de ces produits, tous les produits étaient soumis à la certification d'Abamet à Haas qu'aucun produit Haas ne serait exporté en violation des lois américaines applicables en matière de contrôle des exportations et de sanctions, et Haas n'a assurément pas connaissance d'un quelconque cas où il l'aurait fait", a ajouté le communiqué.

"En clair, si des expéditions de machines ou de composants fabriqués par Haas ont eu lieu après le 3 mars 2022, elles ont été effectuées, à l'insu de Haas, par Abamet ou par l'un des nombreux autres clients de Haas dans le monde. De telles livraisons auraient été effectuées en violation directe de la politique expresse de Haas à l'égard de la Russie après son invasion de l'Ukraine en février 2022."

Haas ne manque pas de rappeler dans son communiqué que les liens de son écurie F1 avec Uralkali, société de l'oligarque russe Dmitry Mazepin, par ailleurs proche de Vladimir Poutine, avaient immédiatement été rompus suite au début de la guerre.

Puis l'entreprise d'ajouter : "C'est donc un comble que le reportage de PBS dépeigne Haas comme un partisan de l'armée russe, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. À l'heure où les Américains s'efforcent de définir la ligne de conduite la plus efficace pour soutenir l'Ukraine, il est extrêmement irresponsable de la part de PBS de présenter ce reportage mal documenté, qui ignore des faits fondamentaux et en affirme d'autres qui sont manifestement faux."