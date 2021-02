Haas ne retravaillera sur sa F1 2021 qu'en cas d'"erreur"

Haas a annoncé dès la fin de l'année passée ne pas souhaiter développer sa voiture 2021 une fois prête à rouler. Touchée de plein fouet par la crise liée au COVID-19, l'écurie américaine n'avait déjà pas développé sa VF-20 faute de moyens et préfère donc focaliser son attention sur la réglementation 2022 qui pourrait rebattre les cartes de la hiérarchie.

En attendant cette opportunité, il faut répartir l'ensemble de ses ressources et l'équipe fondée par Gene Haas n'a donc pas caché son choix de tout miser sur 2022, comme l'expliquait Günther Steiner en décembre dernier : "Nous arrêterons le développement de la voiture 2021 en janvier puis nous nous concentrerons à 100% sur la voiture 2022, car si l'on est derrière et qu'on essaie de développer en 2021..."

"Je pense que la plupart des gens l'an prochain feront ça [oublier 2021, ndlr], car le plafond budgétaire arrive aussi. On ne peut donc pas y mettre de l'argent inconsidérément. Ce qu'on fait sur une voiture 2021, on ne le fait pas sur une voiture 2022, et la voiture 2022, c'est l'avenir. Alors pourquoi investir dans quelque chose dont on sait que ce sera mort dans les six mois ?"

Janvier étant désormais passé, Haas est donc déjà tourné à fond vers le travail pour l'an prochain, notamment du côté de l'équipe aérodynamique menée par Ben Agathangelou, assurant désormais avec la monoplace 2021 le service minimum de finition des pièces et d'assemblage en vue des essais hivernaux de Sakhir à la mi-mars et du premier Grand Prix à Bahreïn (26-28 mars). Toutefois, la structure n'exclut pas de consacrer à nouveau une partie de ses ressources à sa F1 2021 si jamais cela était nécessaire.

"Il peut arriver que nous devions retravailler la voiture de 2021 si nous découvrons lors des essais que nous avons fait une erreur", a expliqué Steiner à Auto Motor und Sport. "Cependant, il s'agirait du plan B. En fait, nous ne voulons plus utiliser de temps de soufflerie pour la voiture 2021. On espère que le milieu de peloton sera aussi serré qu'en 2020 et que les équipes impliquées vont continuer leur développement, et perdre du temps pour 2022."

Le dirigeant italo-américain a par ailleurs révélé que la VF-21 n'a pas été conçue en utilisant les jetons de développement autorisés par le règlement. Il précise : "Nous aurions pu fabriquer un nouveau nez, mais nous étions trop en retard. Le programme en soufflerie a été mis en pause trop longtemps [au moment du confinement, ndlr] pour que le nez soit prêt pour la date butoir de fin septembre [avant le gel des châssis]."

Cette Formule 1, qui sera pilotée par Mick Schumacher et Nikita Mazepin, sera malgré tout différente de la VF-20 notamment au niveau de la boîte de vitesses et ne serait-ce qu'en raison des modifications réglementaires prévues sur le fond plat. "Des choses comme l'aileron avant, les déflecteurs et les écopes de freins sont nouvelles. Il a fallu les adapter au nouveau fond plat."

