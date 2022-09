Jack cassé chez Haas : du jamais vu en sept ans, selon Steiner

Charger le lecteur audio

En quête de points depuis le Grand Prix de France, Haas est passé à côté d'une belle opportunité à Zandvoort : Mick Schumacher avait hissé la VF-22 sur le huitième emplacement de la grille de départ, toutefois il n'a rallié l'arrivée qu'en 13e position, à dix secondes de Lance Stroll qui est venu compléter le top 10.

Le dimanche après-midi de Haas s'est compliqué dès les premiers kilomètres. Dans le deuxième tour, une sortie de piste et un léger contact contre le mur a fait passer Kevin Magnussen de la 15e à la dernière place. Quelques instants plus tard, c'est un arrêt chronométré à huit secondes qui a exclu Mick Schumacher de la lutte pour les points, la faute à un problème technique "qui ne s'est jamais produit en sept ans", selon le directeur Günther Steiner.

"Le jack avant est resté coincé, il ne descendait plus", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais jamais vu ça auparavant, qu'il ne descende plus. Pour le deuxième arrêt de Kevin, il y avait un problème avec le pistolet, il s'est cassé. Donc ça a été un désastre au stand mais c'est comme ça."

Kevin Magnussen, resté casqué après l'arrivée du GP des Pays-Bas

Malgré son envie de bien figurer au classement, d'autant plus que son avenir en catégorie reine n'est pas encore assuré, Schumacher n'a pas souhaité blâmer son équipe. "Pour être honnête, ce sont des choses qui arrivent", a-t-il confié à Motorsport.com. "Malheureusement, le matériel ne performe pas comme nous le souhaiterions parfois, et cela nous a probablement coûté quelques points [à Zandvoort]."

"C'est frustrant parce que je pense que nous avions une bonne voiture, suffisamment bonne pour être dans le top 10. Encore une fois, ça arrive, les erreurs arrivent. Malheureusement, cette fois, ce n'était la faute de personne, seulement un problème technique. En F1, tout est à la limite et malheureusement, parfois, tout se joue lors d'un arrêt au stand."

La frustration de Schumacher a été partagée par Steiner : "Je suis contrarié par ce qui s'est passé. Je sais que ces choses ne devraient pas arriver et elles se sont produites [en course]. C'est la même chose avec Kevin, il était en 15e position et puis il est sorti de la piste. Tout part en couille assez vite, vous voyez ?"

"Je dirais que c'est ce qui est décevant. Dans l'ensemble, Mick a fait du bon travail [en qualifications], mais une fois que l'on est renvoyé aussi loin [au classement], c'est dur de s'en remettre parce que l'on est au milieu de tout, et à partir de là tout se casse la figure. En fait, au final, nous avons fait mieux que prévu. Nous nous sommes battus et nous avons tiré le meilleur de ce qui nous restait."

Haas ne se voit pas briller à Monza

Kevin Magnussen en lutte avec Nicholas Latifi à Zandvoort

Après une telle déconvenue, Haas aurait espéré rebondir rapidement, toutefois il sera difficile de le faire dès la course suivante, au Grand Prix d'Italie. En effet, compte tenu de la nature rapide du circuit de Monza et des difficultés que connaissent les VF-22 sur des portions à haute vitesse, Günther Steiner ne prédit pas un week-end doré pour son équipe.

L'Italien n'est pas démoralisé pour autant et voit ce Grand Prix comme une opportunité d'accumuler les données afin de rendre meilleure la F1 de 2023, dont le développement a déjà commencé.

"Nous savons que Monza ne sera pas notre point fort", a indiqué Steiner au site officiel de la F1. "Aucun circuit rapide et à faible appui ne convient à notre voiture. Cette année, nous ne sommes pas en mesure de nous battre sur ces circuits, mais l'équipe en Italie travaille dur pour trouver des solutions pour l'année prochaine. Je suis sûr que nous les trouverons et que nous serons dans une meilleure position l'année prochaine."

"Nous utilisons ces courses pour acquérir de l'expérience et recueillir des données pour le développement de l'année prochaine, afin que nous soyons dans une bien meilleure position que cette année, je l'espère. Nous essayons toujours de faire de notre mieux, on ne sait jamais, il pourrait pleuvoir. Il faut toujours être à 100%, ne jamais dire que ce sera une mauvaise course. Si nous savons que ce sera difficile, nous travaillerons plus dur. Nous sommes passés à la voiture de l'année prochaine il y a quelques mois, donc l'équipe continue à apprendre et à travailler dur pour que nous ayons une bonne voiture pour 2023."

Avec Adam Cooper