Haas F1 et Toyota officialisent un partenariat technique majeur

Haas a annoncé avoir conclu un accord de partenariat technique avec Toyota Gazoo Racing, le département compétition du constructeur japonais. Dans le cadre de cette alliance, ce dernier devient "partenaire technique officiel" de l'écurie, dans une relation qui verra les deux entités partager des connaissances et des ressources.

Plus précisément, Toyota va fournir à Haas ses services en matière de design, de technique et de fabrication alors que la structure américaine va apporter sa propre expertise et des avantages commerciaux.

Plusieurs domaines seront concernés par cet accord puisque les pilotes, ingénieurs et mécaniciens Toyota seront impliqués dans des tests avec l'écurie pour gagner en expérience dans un contexte compétitif. Le personnel du constructeur japonais sera par ailleurs amené à apporter son soutien à celui de Haas en matière de développement aérodynamique mais aussi de conception et fabrication d'éléments en fibre de carbone.

Le partenariat, qui courra donc sur plusieurs années, débute avec effet immédiat puisque la marque apparaîtra dès le GP des États-Unis, la semaine prochaine, sur la carrosserie des VF-24.

"Je suis très heureux que Haas F1 et Toyota Gazoo Racing aient conclu ce partenariat technique", a déclaré Ayao Komatsu, directeur de l'équipe fondée par Gene Haas, qui travaillait depuis plusieurs mois à la mise en place de cet accord. "Qu'un leader mondial du secteur automobile soutienne notre structure et travaille à ses côtés, tout en cherchant à développer et à accélérer sa propre expertise technique et d'ingénierie, c'est tout simplement le signe d'un partenariat qui présente des avantages évidents pour les deux parties."

Ayao Komatsu, le directeur de l'écurie Haas F1. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"La possibilité d'exploiter les ressources et les connaissances de Toyota Gazoo Racing, tout en bénéficiant de ses processus techniques et de fabrication, sera déterminante pour notre propre développement et notre volonté claire d'accroître notre compétitivité en Formule 1. En retour, nous offrons une plateforme à Toyota Gazoo Racing pour utiliser pleinement et faire progresser ses capacités d'ingénierie internes."

Le Japonais a indiqué que cette alliance avait notamment reçu la bénédiction de Ferrari, motoriste historique de la structure américaine : "Je suis naturellement heureux que nous ayons reçu le soutien de la Formule 1 et de notre partenaire de longue date, la Scuderia Ferrari - avec laquelle nous avons annoncé la poursuite de notre collaboration plus tôt dans la saison - dans la formation de ce nouveau partenariat technique, conçu pour atteindre une réussite continue dans nos efforts en Formule 1."

Toyota Gazoo Racing est actuellement engagé en tant que constructeur à part entière en WEC, en WRC et également en championnat du monde de Rallye-Raid. Sa base européenne située à Cologne compte deux souffleries et a servi d'usine à l'équipe de Formule 1 officielle entre 2002 et 2009.