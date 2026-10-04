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"Catastrophique", "nul", "naze" : Hadjar pas complètement satisfait de sa 5e place

Cinquième à l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1 alors qu'il en a un temps entrevu le podium, Isack Hadjar n'a pas caché les nombreux motifs de frustration au terme de l'épreuve de Sepang.

Fabien Gaillard
Publié:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Dimanche à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Dimanche à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Dimanche à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, directeur de l'écurie Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Dimanche à Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Dimanche à Sepang
36

Dans une épreuve aussi mouvementée et dense que le Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, couru exceptionnellement à Sepang, il y a forcément des courses faites de hauts et de bas. Pour Isack Hadjar, en dépit d'une cinquième place finale qui n'a rien d'un résultat infamant, ce sont surtout les bas qui occupaient ses pensées au sortir de sa Red Bull.

Qualifié troisième mais relégué au huitième rang par une pénalité moteur, le Français avait fait une grande partie du travail en remontant au quatrième après sept tours de course dans des conditions encore humides. Il avait toutefois déjà perdu pas mal de terrain sur le top 3, composé des deux Mercedes et de son équipier Max Verstappen.

Longtemps dans un no man's land, il a vu, à mi-course, le retour très rapide d'un Lewis Hamilton déchaîné, même si ce dernier, à la faveur du passage aux pneus mediums, allait finalement buter sur lui un moment par la suite. 

Le dernier Safety Car allait lui offrir une belle chance de recoller aux leaders avec les mêmes pneus et même lui permettre - avec l'abandon de George Russell - de monter provisoirement sur le podium.

Las, lorsque la voiture de sécurité a libéré le peloton pour les quatre derniers tours, non seulement Hadjar n'a pas pu maintenir sa position face à Hamilton, mais Charles Leclerc -pourtant inoffensif pendant une grande majorité de la course - l'a aussi pris de cours.

Je ne comprends pas : tout le monde arrive à faire du tyre managing, management je-sais-pas-quoi... Moi, il n'y a pas moyen de le faire sinon on est à deux secondes des temps.

S'il a résisté à Oscar Piastri dans les derniers hectomètres, il est clair que cette cinquième place au terme de 55 tours frustrants, pour celui qui sort d'un podium à Bakou, a un goût amer. "Pas de rythme, pas de grip, pas de moteur, rien en fait", a-t-il résumé au micro de Canal+. "C'est catastrophique, voilà."

Quand il lui a été demandé s'il y avait eu des moments un peu mieux que d'autres, il a vite coupé : "Non, on était lents tout le long, pas de rythme."

"Je ne comprends pas : tout le monde arrive à faire du tyre managing [de la gestion des pneus], management je-sais-pas-quoi... Moi, il n'y a pas moyen de le faire sinon on est à deux secondes des temps. Donc on essaie de pousser un peu, on tape dans les pneus, après c'est l'effet boule de neige, c'est impossible."

Concernant les derniers tours et la perte de deux places, Hadjar souligne à nouveau un problème, récurrent cette année, de gestion de batterie pour expliquer sa situation : "Et sur les quatre derniers tours, il n'y a pas de batterie. Donc voilà, je perds la troisième place, donc c'était nul en fait, nul !"

Au moins se satisfait-il d'un bon début de course dans des conditions humides. Mais c'est tout : "Ouais, [c'était le bon choix de partir intermédiaires]. On a eu un bon départ, en plus. Après même le rythme sur les inters était plutôt bon. Après, on passe sur les softs, c'était naze."

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