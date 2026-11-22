Formule 1 GP de Las Vegas

Hadjar et Pérez pénalisés après le Grand Prix de Las Vegas

Les commissaires de la FIA ont estimé qu'Isack Hadjar avait roulé trop lentement sous régime de voiture de sécurité à Las Vegas.

Benjamin Vinel

Publié: 22 nov. 2026, 09:25

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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir roulé trop lentement lors du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, conséquence de son comportement lors de l'intervention de la voiture de sécurité.

La course a été neutralisée au 19e tour après un accrochage entre Sergio Pérez et Rafael Câmara. Max Verstappen était en tête devant son coéquipier Hadjar, tandis que les deux Red Bull et les Mercedes se tenaient à un peu plus d'une seconde d'intervalle. Le double arrêt au stand faisait courir au Français le risque de perdre sa position au profit de Russell et des autres pilotes.

Hadjar a donc ralenti, au point de concéder 4,288 secondes à son coéquipier sur ce tour. Cette manœuvre a limité les conséquences du double arrêt, même s'il n'a finalement pas pu conserver la deuxième place.

Le Français a désormais écopé d'une pénalité de 10 secondes, dont les conséquences sont toutefois limitées. Après avoir vu son aileron avant endommagé lors de la relance, il est rétrogradé de la 14e à la 15e place.

"Alors qu'il roulait dans la ligne droite entre les virages 13 et 14 sous régime de voiture de sécurité, le pilote de la voiture n°6 a reçu plusieurs instructions de son équipe lui indiquant : 'cinq secondes, cinq secondes, cinq secondes'", indique le rapport des commissaires. "À la suite de ces instructions, la voiture n°6 a considérablement réduit sa vitesse, roulant à un moment donné environ 100 km/h moins vite que la voiture n°3 qui la précédait.

"Les commissaires ont estimé que cette forte réduction de vitesse était délibérée et visait à créer un écart avec la voiture devant, et qu'elle n'était pas motivée par des raisons de sécurité. Cela a permis à l'équipe d'effectuer un double arrêt au stand sans que la voiture n°6 perde du temps à attendre derrière son coéquipier dans la voie des stands."

Les arrêts au stand pendant l'intervention de la voiture de sécurité.

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"En outre, cette manœuvre a directement affecté les voitures qui suivaient la n°6. Elles ont été contraintes de réduire leur vitesse en conséquence et n'ont pas pu dépasser la voiture n°6 en raison des restrictions applicables sous le régime de voiture de sécurité."

"Les commissaires ont estimé que la voiture n°6 roulait inutilement lentement pour des raisons stratégiques et que ce comportement constituait une infraction au règlement en vigueur. Pour prendre leur décision, ils ont également tenu compte du précédent concernant la voiture n°4 (Norris) lors du Grand Prix du Canada 2023, où une pénalité avait été infligée pour un comportement similaire."

Pérez sanctionné sur la grille à Losail

L'accrochage évoqué précédemment, au cours duquel Pérez a envoyé Câmara en tête-à-queue et endommagé la suspension de sa Cadillac, a valu au Mexicain une pénalité de cinq places sur la grille du prochain Grand Prix, au Qatar.

Sergio Pérez (Cadillac)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"La voiture n°11 (Pérez) a tenté de dépasser la voiture n°51 (Câmara) par l'intérieur, sur la gauche, à l'approche du virage 14", ont indiqué les commissaires.

"Les commissaires ont constaté qu'à aucun moment de cette manœuvre, l'essieu avant de la voiture n°11 ne s'était retrouvé au moins à hauteur du rétroviseur de la voiture n°51. Les deux voitures sont entrées en collision à l'entrée du virage 14, entraînant l'abandon de la voiture n°11."

"En appliquant les directives relatives aux standards de pilotage, les commissaires ont déterminé que la voiture n°11 n'avait pas acquis l'avantage pour prendre le virage et qu'elle était entièrement responsable de l'accrochage."

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