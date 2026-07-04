Hadjar : "Ça ne sert à rien de prendre le départ si on perd quatre places d'entrée"

Le début de course sprint à Silverstone a de nouveau été compliqué pour les Red Bull. Que ce soit du côté d'Isack Hadjar ou de son coéquipier plus expérimenté Max Verstappen, les deux pilotes ont perdu plusieurs positions au départ, ce qui semble devenir une habitude avec la RB22.

Si Verstappen, qualifié troisième, est resté dans le top 6 malgré plusieurs positions perdues lors de son envol, lui permettant de finalement terminer sixième de l'épreuve et même à un moment de prétendre au podium, Hadjar a, lui, glissé hors du top 10 alors qu'il s'élançait depuis la huitième position.

Il a tout de même réussi à remonter dans le peloton pour franchir la ligne d'arrivée en neuvième place. C'est en passant le drapeau à damier que le Français a laissé éclater sa frustration. "Ces départs, c'est toujours la même histoire maintenant. C'est juste agaçant, les gars. Je sais que ce sera encore de ma faute, j'en suis sûr", lançait-il à la radio.

Lorsque son ingénieur lui a expliqué que Red Bull travaillait toujours à une solution, notamment en tentant de simplifier les procédures de départ pour les pilotes, Hadjar a rétorqué : "Tout le monde y arrive, tout le monde... sauf nous".

Isack Hadjar a dû cravacher pour remonter en neuvième place lors du sprint à Silverstone. Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Au micro de Viaplay après la course, le pilote français n'avait toujours pas digéré ce nouveau départ manqué : "On n'arrive tout simplement pas à prendre de bons départs. On ne comprend pas pourquoi", déclarait-il.

"Ça ne sert à rien de prendre le départ d'une course si l'on sait qu'on va perdre quatre places d'entrée. Dans mon cas, j'en ai même perdu davantage. C'est catastrophique, à chaque fois."

Interrogé sur l'origine du problème, Hadjar a reconnu que Red Bull n'avait toujours pas identifié précisément ce qui n'allait pas, alors que son équipe sœur, Racing Bulls, elle, ne semble pas souffrir de ce souci : "Je ne sais pas, sinon je n'aurais pas ces problèmes. L'an dernier, sur 24 départs, j'en ai réussi 24".

"Avec la nouvelle réglementation et le nouveau moteur, on dirait que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le plus étrange, c'est que Racing Bulls fait un bien meilleur travail que nous dans ce domaine. C'est assez bizarre."

La bataille avec Lawson

En toute fin d'épreuve, Isack Hadjar était revenu dans les échappements de Liam Lawson, huitième. Alors qu'il tentait un dépassement sur la Racing Bulls à l'entrée de Stowe, le Néo-Zélandais s'est violemment rabattu au freinage, forçant Hadjar à se rétracter et manquant de peu un accrochage.

Alors que le Français s'est plaint de la dangerosité du mouvement de Lawson, la direction de course s'est saisie de l'affaire pour finalement ne donner qu'un avertissement au pilote Racing Bulls.

"C'était serré, probablement assez agressif", a déclaré Liam Lawson, interrogé sur cette manœuvre après le sprint. "Pour être honnête, je n'avais même pas encore commencé à freiner, parce que c'est une très longue ligne droite d'entrée dans le virage, donc on était encore à pleine charge quand j'ai essayé de défendre. Mais peut-être que c'était agressif, je ne sais pas, on verra."

Avec Ronald Vording