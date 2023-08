Häkkinen "persuadé que McLaren défiera bientôt Red Bull"

La domination de Red Bull sur la saison 2023 a beau être totale, Mika Häkkinen est convaincu qu'elle ne durera pas. Aucune autre écurie ne s'est imposée depuis le début de la saison et, une fois passée la trêve estivale, la question sera probablement de savoir quand Max Verstappen et les siens s'assureront mathématiquement les deux couronnes. Néanmoins, derrière cette mainmise, le double Champion du monde observe une hiérarchie en pleine mutation. Et comme il l'expliquait déjà avant le retour en forme de McLaren à Silverstone, l'écurie de Woking est selon lui dans le bon wagon.

Voir Max Verstappen jouer le titre mondial à coup sûr d'une année sur l'autre n'est pas un scénario auquel croit le Finlandais. "Je ne pense pas", répond-il à Motorsport.com. "Le règlement donne des opportunités à des écuries qui ne gagnent pas, avec plus de temps de soufflerie. On sait que la soufflerie est un élément incroyablement important pour rendre ces voitures plus rapides. Les écuries qui ont les meilleures technologies développent les voitures en soufflerie, comprennent et lisent les données, et ce seront les futurs vainqueurs."

"Red Bull gagne actuellement, mais je serais très surpris que ça dure très longtemps. Mais ça ne voudra pas dire que ce sera fini pour eux ensuite. Ils reviendront. C'est une sorte de cycle. On a vu des écuries comme McLaren terminer sur le podium, ils deviennent très forts. Je suis persuadé que McLaren les défiera bientôt."

Dans l'immédiat, Mika Häkkinen admet volontiers que Max Verstappen est "la star du moment" et que la situation permet au Néerlandais de prendre une sacrée envergure. "Il améliore constamment ses performances, parfois même sans s'en rendre compte", ajoute-t-il. "Il s'améliore, il pilote plus vite et il peut battre tous les records. Je ne serai pas surpris si ça arrive. Il est aussi dans une bonne équipe. Adrian Newey est un grand designer, pour faire une voiture fantastique. Il a toutes les chances."

Toutes les chances tant que Red Bull garde la main, dans une Formule 1 que l'ancien pilote voit évoluer positivement, avec beaucoup de rationalité. "Sur le plan émotionnel, ce serait naturellement passionnant de voir plus de moteurs différents", admet-il. "Ce serait également passionnant pour les motoristes. Mais il y a du pour et du contre. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut maintenir les coûts à un bas niveau. Si l'on se met soudainement à concevoir de nouveaux moteurs V10, ça coûtera beaucoup d'argent. Ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce que la Formule 1 et la FIA ont fait, c'est très bien, et j'aurais fait comme eux."

Propos recueillis par Laurens Stade

