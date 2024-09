La politique et Pérez freinent Red Bull selon Häkkinen

Equipe référence en 2022 et 2023, Red Bull semblait s'acheminer vers une nouvelle promenade de santé au début de la saison 2024. Mais, après avoir remporté quatre des cinq premiers Grands Prix (il a été contraint à l'abandon en Australie), Max Verstappen a vu la concurrence se rapprocher, notamment l'équipe McLaren, en progression constante.

S'il s'est encore imposé au Canada puis en Espagne, le Néerlandais n'a plus gagné depuis la fin juin, et les six Grands Prix suivants ont confirmé le lent glissement dans la hiérarchie du triple Champion du monde et de son équipe, désormais régulièrement dominés en performance pure par McLaren, Mercedes et Ferrari.

Alors que la première place au classement constructeurs apparaît désormais bien fragile – McLaren ne compte plus que huit points de retard après Monza -, le championnat pilotes, où Verstappen semblait hors d'atteinte, semble lui aussi en danger. Si Lando Norris compte encore 62 points de retard, l'écart de performance entre les deux équipes, et le fait que McLaren s'apprête à adopter un jeu d'équipe pour favoriser Lando Norris, laisse imaginer que le pilote anglais a les moyens de coiffer Verstappen sur le fil en fin de saison.

Pour Mika Häkkinen, double Champion du monde de F1 (1998-1999), la chute constante des résultats chez Red Bull s'explique en partie par la dégradation de l'environnement au sein même de l'équipe de Milton Keynes.

"Le début de l'année a été plutôt bon, avec quelques victoires", commente le Finlandais dans une chronique pour Unibet. "Mais, à mon avis, il était évident que cette route vers le succès n'allait pas continuer. Cela ne peut pas continuer parce que, simplement, je dirais que la politique ou les conflits à l'intérieur d'une équipe, l'aide du coéquipier, toutes ces choses, n'ont pas été en mesure de faire avancer l'équipe positivement, et cela a influencé les performances de Max."

Mika Hakkinen et Christian Horner. Photo de: Red Bull Content Pool

De fait, l'équipe Red Bull a été secouée par des événements en interne depuis le début de la saison. Après les accusations de comportement inapproprié visant Christian Horner avant qu'il ne soit blanchi, Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, est monté au créneau à plusieurs reprises, et pour diverses raisons. Et l'annonce du départ d'Adrian Newey, qui menait le département technique depuis la création de Red Bull en 2005, n'a pas contribué à la sérénité ambiante.

"Le pilote doit avoir l'esprit clair tout le temps. Il doit avoir l'esprit clair et se concentrer sur la course. Il doit se concentrer sur sa forme physique, sa force mentale, et si l'équipe a eu des problèmes. Adrian Newey qui a quitté l'équipe, toutes ces choses, influencent naturellement les performances de Max, c'est évident, et maintenant nous avons vu que le développement de la Red Bull a cessé d'avancer aussi rapidement, par exemple, par rapport à d'autres équipes."

Pérez pas au niveau

De la même façon, Mika Häkkinen pense que l'équipe Red Bull souffre de la différence de niveau entre ses deux pilotes qui l'empêche, selon lui, d'avoir une vision claire des performances de sa RB20, et de la direction à prendre pour les améliorer.

"Ayant été moi-même un pilote de course par le passé, commencer à parler d'un autre pilote et surtout critiquer un autre pilote, ce n'est jamais agréable", continue l'ancien pilote McLaren. "Mais la Formule 1 est un sport très cruel, et il y a deux pilotes dans une équipe, et ces deux pilotes sont naturellement en compétition l'un contre l'autre avant de commencer à rivaliser avec les autres."

"Et dans ce cas, l'écart entre Max et Sergio a augmenté constamment, ce qui implique que l'on n'obtient pas les informations des deux voitures pour pouvoir développer la monoplace aussi rapidement que nécessaire. Et cela a été un très, très mauvais point pour le développement de l'équipe Red Bull."

Sergio Perez connaît une saison difficile chez Red Bull. Photo de: Red Bull Content Pool

"Il faut deux pilotes hors pair pour permettre à l'équipe de comparer les données et les différents ajustements qu'ils apportent à la voiture sur le plan aérodynamique ou mécanique. Il faut constamment comparer et, pendant un week-end de course, le temps est assez court, donc une seule voiture n'est pas en mesure de faire avancer l'équipe, il faut deux voitures. Et Sergio Pérez n'a pas été en mesure de le faire pour l'équipe Red Bull, ce qui a eu une influence sur le succès."

Après avoir aligné quatre podiums lors des cinq premières courses, Sergio Pérez a effectivement lui aussi marqué le pas, mais la chute s'est avérée plus vertigineuse pour le Mexicain, distancé par son équipier, et auteur d'erreurs notables qui ont privé l'écurie de points précieux. Si son volant avait été dit menacé, l'équipe a finalement confirmé Pérez pour la fin de la saison, alors que ce dernier compte encore deux ans de contrat sous les couleurs de la marque autrichienne.

"Sergio Pérez est présent depuis longtemps en Formule 1", conclut Mika Häkkinen. "Ce n'est pas la première ou la deuxième année. Il est là depuis longtemps. Il a eu l'occasion de s'étudier, de se comprendre. Je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas le talent pour piloter. Je pense que tous les autres paramètres n'ont pas été en mesure de soutenir Sergio pour qu'il atteigne le niveau dont il a besoin pour égaler Max Verstappen et fournir ce que l'équipe lui demande de faire pour pouvoir construire une équipe gagnante."