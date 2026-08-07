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Mika Häkkinen estime que McLaren prendrait le risque de "faire des vagues" inutilement en recrutant Max Verstappen.

Basile Davoine
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Malgré une tendance au statu quo qui se profile pour 2027 au sein des top teams, la situation de Max Verstappen sur le marché des transferts continue d'alimenter les spéculations, et seul le quadruple champion du monde semble réellement maîtriser son propre avenir.

Entre son agacement vis-à-vis de la nouvelle réglementation technique et les difficultés de Red Bull avec sa monoplace 2026, le futur du Néerlandais est régulièrement imaginé ailleurs. Ces dernières semaines, c'est du côté de McLaren que son nom a circulé, après avoir longtemps été associé à Mercedes.

À tort ou à raison ? Pour Mika Häkkinen, double champion du monde qui a marqué l'histoire de Woking, cette perspective serait néanmoins dangereuse pour l'écurie championne du monde en titre. Selon lui, McLaren n'a aucun intérêt à prendre le risque de bouleverser l'équilibre trouvé avec Lando Norris et Oscar Piastri depuis 2023.

"C'est très intéressant", a commenté le Finlandais lors d'un échange avec son ancien coéquipier David Coulthard dans le podcast Up To Speed. "Il n'y a pas que Max sur le marché, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres pilotes."

"Mais ce que j'ai vu de la manière dont McLaren fonctionne, c'est qu'ils cherchent en permanence à privilégier l'ensemble du collectif. Et c'est la seule façon d'obtenir du succès : bâtir un formidable esprit d'équipe en interne."

"Si vous me demandiez ce que je ferais, je chercherais à minimiser ce risque. Sinon, vous risquez de perdre cet esprit d'équipe. Vous savez, si une équipe dispose de deux excellents pilotes, pourquoi faire des vagues ? D'autant que McLaren a un champion du monde [Lando Norris]."

Mika Häkkinen

Mika Häkkinen

Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Et Mika Häkkinen de reprendre son propre exemple, en lançant à celui qui a été son coéquipier chez McLaren de 1996 à 2001 : "Regarde, nous avons été les coéquipiers qui sont restés le plus longtemps ensemble en Formule 1. Et cela montre que lorsqu'il y a une bonne harmonie au sein d'une équipe, pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre ? Bon, parfois tu m'as causé des difficultés, David, mais j'arrivais à gérer ça !"

Sous contrat chez Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen n'occupe que la sixième place du championnat à la mi-saison et reste en quête d'une première victoire en 2026, une situation qu'il n'avait plus connue depuis près de dix ans.

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