Hamilton salue l'amende infligée à Piquet pour propos racistes

Charger le lecteur audio

La semaine dernière, un tribunal brésilien a infligé une amende de près de 900 000 € à Nelson Piquet. La raison ? Des propos racistes et homophobes tenus par le triple Champion du monde de Formule 1 vis-à-vis de Lewis Hamilton, dans un podcast en novembre 2021, avec notamment le terme "neguinho" à la connotation péjorative.

Lorsque ses propos initialement passés inaperçus avaient fait surface en juin dernier, Piquet avait présenté ses excuses, mais cela n'a pas empêché la justice de trancher après avoir été saisie par quatre associations de défense des droits humains. Le juge a ainsi fait savoir que l'amende reflétait "non seulement le caractère réparateur de la responsabilité civile, mais aussi (et peut-être surtout) le caractère punitif, précisément pour que, en tant que société, nous puissions un jour nous débarrasser de ces actes pernicieux que sont le racisme et l'homophobie".

Hamilton a logiquement été interrogé sur cette décision de justice dans le paddock de Melbourne, et s'il était réticent à aborder le sujet à nouveau, l'Anglais s'est réjoui de l'amende infligée à Piquet.

"Je continue de croire que nous ne devrions pas donner une plateforme aux gens qui sont juste emplis de haine", a affirmé Hamilton. "Je souhaite saluer le gouvernement du Brésil, je trouve ça génial ce qu'ils ont fait : ils ont tenu quelqu'un responsable et ont montré aux gens que ce n'était pas toléré."

"Le racisme et l'homophobie ne sont pas acceptables et n'ont pas leur place dans notre société. Je suis ravi qu'ils aient montré qu'ils avaient des valeurs. J'aimerais que davantage de gouvernements le fassent, comme on vient de le voir en Ouganda. Il y a évidemment beaucoup de pays homophobes en Afrique et au Moyen-Orient. Beaucoup de leçons peuvent en être tirées." L'Ouganda est effectivement dans l'actualité, puisque le pays africain vient de criminaliser l'homosexualité, qui peut désormais être sanctionnée jusqu'à la peine de mort, alors que Hamilton est un fervent défenseur de la communauté LGBT+.